'La Güereja' habla sobre el accidente de su hijo

Las raras declaraciones de María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, dejaron más dudas que certezas sobre el accidente de su hijo

María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, por fin habló sobre el aparatoso accidente automovilístico que sufrió su hijo Felipe, de 20 años de edad, a principios de año, en Morelos.

En ese entonces, medios locales aseguraron que el hijo de ‘La Güereja’ había sido el responsable del accidente, por manejar en estado de ebriedad, lo que además de provocar daños estimados en casi medio millón de pesos, le habría provocado importantes heridas que lo llevaron al hospital.

En lugar de dar una versión clara de lo que habría sucedido, María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, divagó en sus declaraciones sobre el asunto, lo que dejó más dudas que certezas.

'La Güereja' hace extrañas declaraciones sobre el accidente de su hijo

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, de Grupo Imagen, a la comediante se le preguntó cómo se encuentra su hijo Felipe a más de tres meses del fuerte accidente que tuvo dentro del fraccionamiento donde vive, en Lomas de Cocoyoc. Saldaña respondió:

“Pues igual que siempre, igual que siempre, igual que siempre, igual, siempre respondo igual. Yo pienso que no se le debe de prestar importancia, no se le debe de prestar importancia. Es muy triste que nos preocupe, o sea, es muy triste que nos preocupe” María Elena Saldaña, ‘La Güereja’

‘La Güereja’ pide no creer en todo lo publicado en redes sociales

María Elena Saldaña continuó con sus extrañas declaraciones para intentar evadir el tema y advertir que no se debe creer en todo lo que publica mediante las redes sociales.

“Una amiga le dice a un chico que, por ejemplo, todo lo que se dice en redes y eso, no se debe de leer, eso no se debe de ver, no, eso no se debe de ver porque es una realidad, eso no se debe de ver, no se debe de tocar y no se debe de saber. Uno debe de estar consciente de las cosas que pasan” María Elena Saldaña, ‘La Güereja’

La actriz dijo que prefiere no dar su versión del accidente porque podría ser difundida de una forma tergiversada.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre el estado de salud de Felipe, Saldaña decidió cortar la llamada después de decir:

“Si me echa luego otro gritito, ¿vale? […] Oye, precioso, le digo que estoy ocupada, Luego platicamos, ¿vale?” María Elena Saldaña, ‘La Güereja’