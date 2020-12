La cantautora María Conchita Alonso confirma tener coronavirus

Contrario a entrar en pánico, la cantautora María Conchita Alonso celebra haberse contagiado de Covid-19 y es que tenía muchas ganas de que le sucediera “para ya salir de esto” .

Así lo dio a conocer María Conchita Alonso por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram donde dijo no tener miedo pese a los informes que circulan, mismo que muchas veces son exagerados como por ejemplo los que aseguran que “si te da el virus mueres”.

“María Conchita tiene Covid-19 y miren lo bien que estoy. Yo tenía muchísimas ganas de que me diese”, celebra a la par que explica que no hay que entrar en pánico porque aunque es verdad que el virus existe hay muchas enfermedades que matan. Para ella el miedo es el principal enemigo, no el coronavirus.

¿Cómo se contagió María Conchita Alonso?

La cantautora María Conchita Alonso comenzó a sentirse mal el pasado jueves 3 de diciembre . Experimentó un fuerte dolor de cabeza, mismo que le duró más de un día, pronto su cuerpo comenzó a presentar dolencias por lo que pensó que se había intoxicado así que recurrió a su médico.

Resultó que estaba contagiada de Covid-19 por lo que le mandaron medicamentos que pueden conseguirse fácilmente y es que sus síntomas no son graves.

Tras dar positivo a la prueba, pensó en dónde pudo contagiarse y es que días antes se reunió con sus amigos en una finca; no obstante, más tarde se enteró que dos compañeros de trabajo resultaron contagiados aún cuando seguían al pie de la letra protocolos de seguridad.

Finalmente María Conchita Alonso prometió cuidarse y cuidar a lo demás así como pidió no bajar la guardia pero sobre todo no tenerle miedo al virus ni entrar en pánico o dejarse llevar por falsos informes, por el contrario, aconseja no caer en depresión y disfrutar de la vida:

“Es como una gripe, mi salud es perfecta y mi salud en buenísima y mi mente atrae esas cosas porque si te vas a poner a pensar que vas a morir por eso, mira… ,No crean todo lo que lean, lo que escuchen, investiguen. Piensen siempre positivo” Maria Conchita Alonso

Te dejamos el video de María Conchita Alonso