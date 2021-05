En entrevista para ‘Venga la Alegría’ Margarita Gralia reveló que fue víctima de acoso sexual al inicio de su carrera en Argentina.

Margarita Gralia se ha consolidado como una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, pero también sufrió acoso sexual.

En entrevista la famosa festejó que las mujeres ya no se queden calladas ante cualquier tipo de violencia.

En el video la actriz también habló de las secuelas que le dejó el Covid-19.

Margarita Gralia: “Yo no caí en el juego y no me quedé callada"

En conversación con el programa ‘Venga la Alegría’ Margarita Gralia confesó que a inicios de su carrera sufrió acoso sexual en su natal Argentina.

La actriz destacó que lamentablemente no es un problema solo de las mujeres ya que conoce compañeros que también lo han padecido.

En su video, Margarita Gralia festejó que las mujeres ya no se queden calladas y puedan alzar la voz para denunciar cualquier acto de acoso sexual.

En ese sentido la actriz puntualizó que ella no permitió ninguna clase de abuso y nunca se quedó callada.

“Fue 20 años antes de llegar a México, sí lo he vivido, pero me da gusto que las mujeres alcemos la voz y que no sea exclusivo de la mujer, muchos compañeros hombres también lo hacen... pero yo no caí en el juego y no me quedé callada" Margarita Gralia

Margarita Gralia revela las secuelas que tiene por el Covid-19

A finales de marzo del año pasado Margarita Gralia reveló que ella y su esposo Ariel Blanco habían dado positivo a Covid-19.

“Lo tuvimos juntos mi esposo y yo, y con él fue más fuerte porque tuvo una neumonía bilateral y estuvo a punto de terapia intensiva” Margarita Gralia

A un año de haber superado el coronavirus la actriz confesó que aún tiene que lidiar con las secuelas que les dejó la enfermedad.

“Estaba muy complicada la situación. Después de que nos dieron el alta, se hicieron nuevamente tomografías de nuestros pulmones y estaban bien y pensamos ‘Bueno, ya la libramos’. Aunque antes no conocía la palabra cansancio, pero ahora me canso” Margarita Gralia

Margarita Gralia también destacó que pese a la pandemia, su restaurante continúa gracias al trabajo en conjunto.