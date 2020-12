En un reciente encuentro con los medios, Cristian Castro habló sobre su relación con Maradona y puntualizó que lucho contra las adicciones.

Cristian Castro ofreció una conferencia virtual en donde habló sobre los acontecimientos que lo marcaron en este año, así como los regalos que recibió en su cumpleaños.

Durante el video que fue retomado por varios medios, el cantante habló sobre la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que las adicciones le quitaron la vida.

Em su entrevista el famoso recordó los momentos que paso con el futbolista argentino y señaló que con él siempre se portó de maravilla.

Sobre las polémicas de Maradona, Cristian Castro puntualizó que siempre lucho contra sus adicciones, pero al final ellas fueron las que la llevaron a la muerte.

“Estoy muy orgulloso de Diego Armando porque luchó todo lo que pudo contra sus adicciones y le costaron la vida. Siento que luchó” Cristian Castro

En su entrevista el cantante recordó sobre las ocasiones que convivieron e incluso habló sobre la vez en las que compartieron escenario y pudieron cantar ‘Azul’.

“La verdad es que tenerlo cerca, tenerlo en mis shows, subirlo al escenario, cantar canciones, cantar Azul, No podrás y que se emocione, que te abrace. Llevarlo a cenar, divertirme con él son recuerdos grandísimos” Cristian Castro

El artista también reveló que Maradona tenía un gran cariño por su mamá Verónica Castro e incluso hizo lo posible para verla.

“Yo fui a verlo hasta Italia en una ocasión y fue maravilloso conmigo, con mi madre y siempre la buscó. Dijo que quería conocer a Verónica Castro” Cristian Castro

Cristian Castro confiesa que el regalo de su hija lo hizo llorar

Durante su encuentro con los medios, Cristian Castro confesó que el mejor regalo que recibió en su cumpleaños fue por parte de su hija Rafaella, el cual lo hizo llorar.

“Me gusta mi hija Rafaella, que ella fue la que me compuso a mí su primera composición, me la regaló de cumpleaños este 8 de diciembre… ¡y bueno!, lloramos una hora entera, ya se imaginarán, los llantos ahí, que se me salían a chisguetazos, y sacó una pieza maravillosa, sacó una pieza única, preciosa, que es imposible no llorar” Cristian Castro

Sobre su próximo concierto en straming reveló que quiere que Pepe Aguilar cante con él.