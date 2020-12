El conductor se refirió a todos los escándalos que se vio envuelto el futbolista argentino y criticó sus actitudes.

El pasado 25 de noviembre se reportó la muerte de Diego Armando Maradona por un paro respiratorio en su casa en Buenos Aires, Argentina. Desde ese momento el mundo de futbol y celebridades le han bridado un tributo por los éxitos conseguidos en el deporte.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante recordó todos los escándalos en los que se vio envuelto el futbolista argentino por lo que lo llamó “asqueroso y un monstruo”.

Durante la emisión del programa ‘De Primera Mano’ se presentó una nota sobre Paula Dapena , futbolista de la Tercera División de España que se negó a rendirle homenaje al ‘Pelusa´.

En ese momento el periodista recordó que Maradona fue acusado de abuso sexual y violencia de género. Tras estas palabras su compañera Addis Tuñón le preguntó la razón por la que había llamado así al argentino.

Gustavo Adolfo Infante de inmediato contestó que fuera de las canchas el futbolista argentino causó gran polémica por sus acciones.

“Es un monstruo, un asqueroso. Una persona que le pega a las mujeres, que violenta a todo el mundo, que se junta con los tiranos del mundo como lo ha hecho Maradona, una persona que abusa de las drogas, que es tan tremendamente nociva y agresiva con los medios de comunicación” Gustavo Adolfo Infante

Las críticas del periodista hacia Maradona no terminaron ahí, pues también se refirió a él como una persona detestable.

“El cuate les disparaba con rifles a los medios de comunicación, el señor en un partido de Argentina con un equipo de color hizo la Britney señal, era un tipo detestable” Gustavo Adolfo Infante

Antes de finalizar el video, Gustavo Adolfo Infante detalló que las acciones del argentino fuera de la cancha mancharon sus acciones dentro del deporte.