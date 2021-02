Mara Patricia Castañeda duda de la acusación de acoso sexual de Lupita Castro

Mara Patricia Castañeda defiende a Vicente Fernández de la acusación de Lupita Castro y asegura que es difícil de creer cuando ha pasado tanto tiempo.

Vicente Fernández se encuentra en medio de la polémica luego de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual, entre ellas Lupita Castro.

En entrevista Mara Patricia Castañeda salió en defensa de su exsuegro y aseguró que es difícil creer en la denuncia de la artista cuando se ha tardado tanto tiempo y además esta por sacar un libro.

Mara Patricia Castañeda revela que es difícil creer en la historia de Lupita Castro

El periodista Edén Dorantes entrevistó a Mara Patricia Castañeda en el aeropuerto de la Ciudad de México, y le preguntó sobre la polémica en torno a Vicente Fernández y la acusación de Lupita Castro.

La periodista destacó que para ella es raro que haya dejado pasar el tiempo y no haya denunciado antes.

“No le entendí muy bien porque tenían una relación de amistad y no creo que tantos años después (…) no la critico ni la juzgo, pero es difícil creer una historia así, se me hace raro” Mara Patricia Castañeda

Mara Patricia Castañeda puntualizó que como mujer te defiendes y no permites que pase tanto tiempo para hablar de una situación de acoso sexual.

“Como mujer le pones un alto en el momento y no te esperas tantos años. En ese momento te le vas, lo cacheteas, porque si a ellos no les da pena faltarte el respeto, por qué te va a dar pena decirles ‘párale’” Mara Patricia Castañeda

La expareja de Vicente Fernández Jr. señaló que las acusaciones sólo han logrado dar la gran trayectoria del ‘Charro de Huentitán’ ya que nadie ha realizado una denuncia formal.

“Entonces lo que hizo como cantante ya no sirve, ahora es un violador o acosador. Eso debieron hacerlo en su momento y quizá hubieran logrado lo que ya no pueden lograr ahora porque no hay pruebas” Mara Patricia Castañeda

Mara Patricia Castañeda no buscará otra vez a Vicente Fernández

Mara Patricia Castañeda resaltó la actitud que tomó Vicente Fernández al salir y dar la cara tras las primeras acusaciones.

“No sé qué es lo que están peleando, ya no sé si lo van a demandar, lo que sí es que lo dijo en la entrevista: está preparado para cualquier cosa porque el que nada debe, nada teme y no tomaron en cuenta que dio la cara y no se quedó callado” Mara Patricia Castañeda

Por último la periodista destacó que no volverá a buscar al cantante pues el ya dio su opinión y destacó que la acusación de Lupita Castro es difícil de creer porque esta a punto de sacar un libro.