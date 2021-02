Tras reproducir estereotipos ofensivos de la población LGBTI, Mane de la Parra ofreció una disculpa.

Mane de la Parra se encuentra en medio de la polémica por compartir un video en TikTok en el que reproduce estereotipos de la población LGBTI.

Tras ser tachado de homófobo el actor pidió una disculpa y puntualizó que su intención nunca fue molestar a alguien.

¿Por qué Mane de la Parra fue tachado de homófobo?

La polémica comenzó cuando el actor Mauricio Mejía realizó en Instagram una sección de falso verdadero con sus fans. En una pregunta reveló que había tenido que salir con un productor para conseguir un papel en una telenovela.

Su confesión fue más allá y agregó que la persona con la que salió fue el “ex de Niurka”, haciendo referencia a Juan Osorio .

Tras esta situación Mane de la Parra y Osorio realizaron un video en TikTok en el que trataban de tomar con humor la situación.

En el clip se observa al actor y a Juan Osorio en el set de grabación de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia? ’ y el famoso puntualiza: “Jefe no sabíamos que usted también ya salió del clóset”.

De inmediato recibió varias críticas pues usuarios consideraron que se trataba de actitudes homofóbicas, ya que lo hizo con un tono de voz y ademanes con los que se estereotipa a la población LGBTI.

Al ver las diferentes críticas en su contra, Mane de la Parra decidió borrar su video.

mane de la parra siendo aliado lgbt 😍❤🧡💛💚💙💜🏳️‍🌈 pic.twitter.com/11LxnnJXxX — emilio cara de esquite ¹ᴰ (@jajajjajameco) — emilio cara de esquite ¹ᴰ (@jajajjajameco) January 30, 2021

Mane de la Parra se disculpa con la población LGBTI

Mane de la Parra ofreció una disculpa a la población LGBTI y aseguró que nunca fue su intención ofender a alguien.

“Hubo gente que se ofendió y a la gente que ofendí, les pido una disculpa porque nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie y nunca lo haría” Mane de la Parra

En entrevista para Televisa Espectáculos el actor precisó que su video fue sacado de contexto.

“No soy así; sin embargo, así pasó, les pido una disculpa porque desde el fondo del corazón yo sólo he dado amor, cariño para la gente y no tengo mucho más que agregar porque me pareció raro que se saliera de contexto” Mane de la Parra

En el video Mane de la Parra negó que tenga un conflicto con Mauricio Mejía.

“La gente que me conoce sabe dónde está mi corazón, sabe cómo pienso, mi manera de ser. Lo expresé en ‘La Máscara’, pero ¿sabes qué pasa? Que todo parte de un humor que pone Mauricio Mejía, el cual yo ya hablé con él y evidentemente él estaba jugando y tomamos las cosas con alegría. Hicimos un TikTok pero eso se sacó de contexto” Mane de la Parra

Para finalizar, Mane de la Parra puntualizó que las redes sociales tienen un gran poder.

“A veces las redes sociales justamente son interpretadas de una manera que no iba por ahí, pero de la misma manera un abrazo y beso a toda la gente, que no se ofendió y la que sí también, una disculpa, no iba por ahí, la gente sabe quién soy, dónde está mi corazón y no hay que darle más bola a esto” Mane de la Parra