Madre de Eleazar Gómez no hablará con la prensa por problemas de salud

La madre del actor hablará de la situación a través de un video que compartirá en redes sociales en los próximos días.

Familiares de Eleazar Gómez se encuentran sumamente preocupados por la situación que actualmente enfrenta el actor luego de supuestamente golpear e intentar estrangular a Tefi Valenzuela, a quien horas antes le pidió matrimonio.

Desafortunadamente, la mamá del también cantante no ha podido apoyarlo como quisiera debido a que tiene problemas de salud que podrían complicarse. Apenas, la semana pasada, cuando se realizó la segunda audiencia donde el imputado solicitó la suspensión de proceso bajo cierta condiciones, la señora estuvo a punto de desvanecerse debido a que se le bajó la presión.

Sin embargo, su delicado estado de salud no ha frenado la intención de los medios quienes desean obtener sus primeras declaraciones respecto a la situación de su hijo, por lo que hoy, a través de Venga La Alegría, envía un mensaje con el que se disculpa con la prensa.

"Una disculpa a todos, yo quería estar con ustedes pero de verdad me siento fatal”, dice para posteriormente confirmar que saliendo de la audiencia se le bajó la presión, sintió que le faltaba el aire y tenía dificultades para caminar, por lo que una vez que se sienta tranquila y con fuerzas grabará un video donde hablará del tema.

Por otra parte, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, tampoco ha abordado el tema; no obstante, se acercó a Tefi Valenzuela para pedirle disculpas en nombre del actor, según reveló la modelo. Cabe mencionar que la actriz no ahondará en el tema ya que hace unas semanas debutó en la maternidad por lo que no desea que su pareja y su bebé se vean involucrados en este escándalo.