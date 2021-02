Maluma presume cabellera estilo algodón de azúcar

Maluma vuelve a dejar claro que cualquier cosa que se ponga, cualquier corte o tinte que luzca, le queda bien.

Acostumbrado a modificar su cabellera por gusto y por proyectos laborales, Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, nuevamente deja sin habla a sus millones de seguidores y es que acaba de compartir en Instagram una foto de sí mismo presumiendo su look actual.

En esta ocasión el cantante de reguetonero Maluma tiñó su cabello de color rosa, de un tono tan brillante que de inmediato nos hizo pensar en un esponjoso algodón de azúcar.

Carlos Rivera fue el primero en indicarlo en la red social, a él le siguieron varios comentarios que en su mayoría aplaudieron su estilo. “¿Antojo de algodón de azúcar? Yo sí te como”, “Amo su nuevo look”, “New pink”, “Es hermoso”, “Le haces mal a mi corazón”, “¿Cómo es posible que cualquier corte y tono de cabello te quede tan bien?”, “¿Por qué eres tan pishi hermoso?”, “Lo más lindo que han visto mis ojos hoy”, “Súper brutal ese color”, “El arco iris en la lluvia”, “Be-lle-za”, “Niño hermoso, todo te queda bien”, fueron algunas de las reacciones.

No es la primera vez que el responsable de éxitos como "Hawái", “Felices los 4”, “Borro cassette” y “HP”, entre otros, tiñe su cabello de este color. En septiembre de 2019 le apostó al rosa para lucir increíble en su world tour que pasó por Estados Unidos. En aquel momento el rosa tenía un tono platinado.

Maluma compra avión

Por otro lado, la atención hacía Maluma no solo es por su nuevo color de cabello o por su novia o porque organizó una reunión de fans en Miami pese a la pandemia sino porque hace más de un año compró un avión. Debido a que las críticas no tardaron en lloverle, el artista no tardó en explicar que su adquisición fue por necesidad.

“Nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo, no es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos en que uno tiene que subir al avión o va a perder el vuelo”, declaró a la revista VEA en aquel momento.