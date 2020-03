Maluma se siente más solo que nunca

Maluma se ha colocado como uno de los cantantes más éxitosos del reguetón en todos los tiempos.

Juan Luis Londoño Arias, nombre verdadero de Maluma, nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia, y pese a que goza de gran éxito en su carrera en esta cuarentena el destino le tenía preparada otra cosa.

Se sabe que Maluma, es un artista que brilla con luz propia, sin embargo ahora que está en su tierra natal al lado de su familia, debido a la pandemia del coronavirus, y a través de Instagram revela el motivo de su soledad precisamente en este día.

“Bueno mi gente…. creo que está cuarentena solo ha estado muy difícil, y hoy, este domingo, me cogió algo tan fuerte. Me tocó llamarle a una amiguita para no pasar un domingo tan solito” Maluma. Cantante

Recordemos que hace unas horas Maluma se convirtió en uno de los reguetoneros más seguidos en redes sociales, actualmente llegó a los 50 millones de seguidores en Instagram.

En dicha rede social el reguetonero no deja de compartir imágenes en las que muestra lo que hace en su vida diaria, ya sea en su trabajo, giras, viajes o en sus ratos de descanso.