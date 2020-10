Maluma compartió con sus seguidores la sorpresa que le dio a su mamá, a quien no había visto por la pandemia

Debido a la pandemia por el coronavirus, Maluma se mantuvo alejado de su familia. Aunque en un principio se encontró en su casa en Medellín, posteriormente tuvo que viajar para cumplir con sus compromisos laborales.

En estos últimos meses el cantante se lo pasó en Estados Unidos ya que se presentó en los MTV VMA en Nueva York y en los premios Billboard Latin en Miami. Ahora el artista se ha podido reencontrar con su mamá Marlli Arias.

Tras pasar cinco meses alejado de su familia, el famoso compartió que le dio una emotiva sorpresa a la mujer más importante de su vida.

“Ayer llegué a casa después de cinco meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre” Maluma

Además, Maluma compartió un video en el que muestra el momento en que su madre abrió la puerta y se quedó muda al ver a su hijo afuera de su casa.

Ante la impresión de su mamá el cantante entró para abrazar a Marlli Arias, mientras su hermana grababa desde el interior de su casa.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar e incluso JLo fue una de las famosas en comentar el reencuentro con el siguiente mensaje: "Madre e hijo, qué amor". El video se popularizo de inmediato, ya que Maluma suele ser muy reservado con los detalles de su familia.

En diversas ocasiones el artista ha demostrado el cariño que le tiene a sus seres queridos.

“Siempre he dicho que la familia va adelante de todo, familiy first. Uno de los miedos más grandes que tengo es no poder compartir con mi gente todos mis logros" Maluma

“Casi nunca gano premios”; Maluma

Maluma se ha convertido en uno de los artistas más populares, a través de los años de carrera el colombiano ha sido nominado a diferentes premios.

A través de Twitter, el famoso señaló que muy pocas veces ha logrado ganar premios.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben, pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor” Maluma