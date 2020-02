"¿Por qué no me presta a la novia un momentico?": Explota Maluma por rumores sobre su sexualidad

A través de una transmisión en vivo en Instagram el cantante hablo por primera vez de sus preferencias sexuales.

Durante muchos años Maluma ha evadido cualquier cuestionamiento sobre su orientación sexual, a pesar de que diversos medios han publicado la relación amorosa que ha mantenido con diversas mujeres, los rumores sobre que el reguetonero es gay siguen invadiendo las redes sociales.

Cansado de los constantes cuestionamientos y ataques sobre sus preferencias sexuales, el cantante habló del tema. Juan Luis Londoño, mejor conocido como “Maluma”, se encontraba en una transmisión en vivo en Instagram cuando notó el cuestionamiento de uno de los usuarios.

El cantante contestaba las preguntas de sus seguidores cuando vió que alguien le interrogó “ por qué eres gay ”, inmediatamente el artista señaló que hay gente “muy estúpida” y entre risas señaló que se dejen de tonterías porque no es gay.

“La gente es muy estúpida no, o sea, como dice que porque soy gay, dejen las huevonadas, yo no soy gay, si fuera gay ya lo hubiera dicho” Maluma

Maluma aprovecho el momento para mandarle un claro mensaje ha todas aquellas personas que cuestionan su sexualidad.

“El que dijo que yo soy gay por qué no me presta a la novia un momentico para ver que tan gay soy… ¡ay hombre!, me hacen reír” Maluma

Maluma señala que no es Gay

No es la primera vez que el cantante tiene que decir que no es gay. En 2017 surgió un rumor de que existía un video sexual en el que aparecía Maluma y Ricky Martin , tras la olas de especulaciones el colombiano desmintió los rumores.

“No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es siempre cariño” Maluma

En varias ocasiones el reguetonero de 26 años ha sido cuestionado por su sexualidad, debido en gran medida a su forma de vestir y actuar. Sin embargo el cantante se ha mantenido fiel a su estilo.

Siendo uno de los cantantes de música urbana más populares, Maluma siempre ha recibido el apoyo de sus seguidores frente a los constantes criticas sobre si es gay.

El video de su respuesta fue compartido por la cuenta de Instagram del programa de televisión ‘El gordo y la Flaca’.

“Los primeros que dicen que es gay son los hombres envidiosos y las mujeres frustradas”,”No te preocupes hermoso, es más fama”, “Yo te amo, no hagas caso”, son algunos de los mensajes que le han enviado su fanáticos.