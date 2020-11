Maluma tuvo al hijo de Pipe Bueno entre sus brazos; presumió el encuentro con Máximo en su cuenta de Instagram

Maluma finalmente conoció a su ahijado Máximo, hijo de su gran amigo Pipe Bueno junto a la influencer Luisa Fernanda W. Propiamente el colombiano presumió su primera foto a través de su cuenta de Instagram.

“Este es mi ahijado, por cierto, ¿cómo me ven de papá?”, escribió en la red social por lo que las reacciones no se hicieron esperar: “Me anoto para ser la madre”, “Siempre te imaginé como el padre de mis hijos”, “Ay serías un papá espectacular”, “Vení y tengamos una bendición”, “Hagamos los que vos quieras”, “¿Papá? Si aún eres un bebé”, “Hasta con los ojos sonríes bonito”, “Yo sería la madre perfecta, piénsalo”, “Yo no pienso tener hijos pero contigo hasta tendría ocho”, le expresan.

Como te informamos, Maluma apadrinará a Máximo Bueno, nacido diez días atrás. El reguetonero y Pipe son amigos desde hace muchos años, su relación y complicidad es tan buena que incluso ha desatado rumores, en algún momento se aseguró que los cantantes sostenían un romance, supuesto que desmintieron. Sin importar chismes siguen tratándose como hermanos.

Por otra parte, Luisa Fernanda disfruta de su maternidad. Apenas presumió estar recuperando su abdomen plano a días de dar a luz. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram donde mostró como ha reducido su estómago.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer reveló que su secreto para lograr disminuir unos kilos ganados por la maternidad es comer vegetales y en general sano así como hidratarse todo el tiempo ya que por el momento no puede hacer ejercicio.

Luisa Fernanda W @luisafernandaw

Asimismo compartió unas lindas fotos de Máximo para agradecerle a la vida el regalo de ser madre: “El sentimiento que tengo en mi corazón es indescriptible, es el amor más grande del universo, yo le doy gracias a Dios por darme esta fortuna tan grande de ser madre. Hijo eres mi mayor orgullo, deseo que Dios ilumine tu camino y que ames a Dios sobre todas las cosas. Desde el primer momento que te sentí dentro de mi, mi vida tomó todo el sentido ¡TE AMO MÁXIMO!"