El pasado 26 de diciembre se llevó a cabo el concierto tributo a RBD ‘Ser o Parecer’. Los fanáticos se mostraron muy agradecidos de poder ver a los integrantes de la agrupación: Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin embargo usuarios lamentaron que ni Dulce María ni Poncho Herrera hayan podido participar. Tras los diversos comentarios la también actriz señaló que su ausencia era por su embarazo.

De acuerdo con Dulce María, la pandemia por el Covid-19 y la llegada de su hijo la habrían obligado a rechazar la propuesta, pero puntualizó que en otro cualquier otro momento habría podido compartir el escenario con sus compañeros.

En entrevista con la edición mexicana de Rolling Stones, Maite Perroni respondió a las críticas que han señalado que pudieron haber cambiado la fecha para que Dulce María y Poncho Herrera pudieran participar.

En su conversación la protagonista de ‘Oscuro Deseo’ puntualizó que no era necesario esperar a nadie ya que nunca fue un problema de fechas sino de que no quisieron participar en el concierto de RBD.

De acuerdo con la famosa era la mejor fecha ya que no se iba a realizar una gira ni nada, sólo se trataba de hacer un espectáculo para agradecer a los fanáticos su apoyo.

Maite Perroni destacó que el cambiar la fecha del concierto de RBD no hubiera cambiado a los participantes.

En este sentido la actriz destacó que la ausencia de Dulce María no tiene nada que ver con su embarazo.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”

Maite Perroni