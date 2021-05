Magda Rodríguez murió por Covid-19, revela la médium Zulema

La muerte de Magda Rodríguez impactó en el mundo del espectáculo, ahora la médium Zulema reveló que su fallecimiento estuvo relacionado con Covid-19.

El programa Hoy contó con la presencia de la médium Zulema quien reveló mensajes para Andrea Escalona, Lola Cortés , Paul Stanley y de Raúl Araiza .

La médium sorprendió al revelar que se había contactado con Magda Rodríguez y que le dijo que su muerte se encontraba relacionada con el Covid-19.

Magda Rodríguez fallece por algo que todavía no han dicho, revela médium Zulema

El pasado 1 de noviembre murió Magda Rodríguez, su fallecimiento impactó al mundo del espectáculo.

Este miércoles 12 de mayo la médium Zulema asistió al programa Hoy donde puedo comunicar algunos de los mensajes para los conductores.

‘La médium latina’ pudo establecer contacto con Magda Rodríguez a quien la describió con una gran personalidad.

“Esta persona se presenta con una personalidad, y no la conozco, pero tiene una personalidad tan grande y jocosa, como si le gustará bromear y ponerles nombres a distintas personas o como a todo el mundo le tenía un nombre distinto” Médium Zulema

Zulema reveló que la productora se había sentido mal pero que ella nunca lo había mencionado ya que ella siempre les ponía buena cara a los problemas.

“Muchos de ustedes no saben, me dice ella se había sentido mal ya muchas veces antes y no había dicho nada, ella ocultaba que se estaba sintiendo mal. Ella acostumbraba siempre a poner una cara de felicidad ante todos, aunque el mundo se le estaba derribando” Médium Zulema

En ese momento la médium destacó que ella estuvo relacionada con alguien con Covid-19 y que eso afectó su salud.

“Ella se vio en una situación como si estuvo expuesta a alguien relacionado con Covid-19. Eso le afecto a ella su salud” Médium Zulema

Tras la confirmación de Andrea Escalona, ‘La médium latina’ reveló que Magda Rodríguez no se murió por lo que se conoce en los medios ya que se difundió que fue a causa un shock hipovolémico.

“Ella me dice que lo que se conoce por lo que ella fallece, no es por lo que realmente (…) ella fallece por algo que todavía no lo han dicho y ella me da específicamente Covid-19” Médium Zulema

Zulema también le confesó a Andrea Escalona que para Magda Rodríguez es muy importante el mes de mayo y el número '7', además de que le pide que no dude de sus decisiones.

“No dudes de las decisiones que tú estás tomando por favor, estas tendiendo a dudar de cosas que han sucedido” Médium Zulema

En el video también confirmó que la productora murió sola, aunque reveló que intentó pedir ayuda por el teléfono, pero no lo pudo conseguir.

A Andrea Escalona le mencionó la relación con las carteras de su mamá y reveló que es a través de las mariposas Magda Rodríguez se comunica con ella.

Zulema le da mensaje a Lolita Cortés, Paul Stanley y Raúl Araiza

Al principio de su emisión, la médium Zulema reveló que tenía contacto con un hombre que era con la letra ‘P’.

Paul Stanley reveló que era él con la muerte de su padre Paco Stanley , la médium destacó que su fallecimiento fue de manera sorpresiva.

Puntualizó que el conductor murió por algo respiratorio o cardiaco. También mencionó el número 13 y la letra ‘R’.

‘La médium latina’ destacó que quedaron muchas cosas que le hubiera gustado hablar con Paul Stanley y que no se pudieron despedir.

Sobre Raúl Araiza le dio un mensaje de su papá y señaló que se hizo todo lo posible por él. Además destacó que hay alguien que carga con su muerte y le dio la letra ‘J’ y ‘F’

Con Lolita Cortés habló de la muerte de su mamá y destacó que tenían muchas peleas aunque había mucho amor, además habló de la muerte de su tía.