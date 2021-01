Andrea Escalona reveló que su mamá Magda Rodríguez sigue muy presente en su vida e incluso detalló que la sueña mucho.

Una de las muertes del 2020 que más impacto en el mundo de la televisión en México, fue la de Magda Rodríguez. A dos meses de su partida, Andrea Escalona reveló que su mamá se le aparece en sueños para regañarla.

En entrevista con varios medios, la conductora destacó que la productora sigue muy presente en su vida e incluso puntualizó que hay varias cosas que le llegan que considera que proviene de su madre.

¿Cómo se le manifiesta Magda Rodríguez a Andrea Escalona?

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Escalona detalló que Magda Rodríguez se encuentra muy presente incluso cuando se ve al espejo.

“En toda yo, yo me veo al espejo y mi mamá y tal y van a decir que loca pero si siento que a veces me habla a las cuatro de la mañana me llega mensajes o me llegan ideas que digo esto no es mío esto es de Magda” Andrea Escalona

En su entrevista la conductora destacó que sueña mucho con su mamá e incluso llega para regañarla.

“Sueño con ella muchísimo y hasta me regaña. Soñé hace poquito que estaba Erika Buenfil que estaba invitada en el programa y empezaba a leer el prompter pero lo estaba haciendo mal porque lo estaban poniendo muy rápido” Andrea Escalona

Señaló que en ese momento se había enojado Magda Rodríguez ya que no les decía nada. Incluso reveló que en su sueño apareció Yanet García a quien le reveló que su mamá la había regañado por los problemas del prompter.

Andrea Escalona reveló que a su mamá le hubiera gustado cómo inició la nueva etapa del programa Hoy. Detalló que su mamá y su tía ya había planeado varias cosas para este año como la canción.