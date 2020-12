Madre de Eiza González opina sobre supuesto romance de su hija con modelo Dusty Lachowicz

Glenda Reyna, madre de Eiza González, desconoce si su hija tiene novio, así como deja claro que no hablará de su vida privada.

Los rumores siguen fortaleciéndose, Eiza González estaría de romance con el modelo Dusty Lachowicz con quien ha tenido citas desde el pasado mes de noviembre, mismas que se han hecho pública gracias a hábiles paparazzis.

Aunque la actriz mexicana no ha dicho nada al respecto, reporteros no desean quedarse con las dudas, por lo que contactaron a Glenda Reyna para descubrir si es verdad que su hija Eiza González está estrenando novio.

"Yo no opino de nadie”, comenzó diciendo Glenda Reyna a la prensa, así como se negó a confirmar o desmentir el supuesto romance debido a que ella no le corresponde y tampoco la involucra pese a ser la mamá de la también cantante. “Yo no me voy a quedar con ellos, así que no me importa cuál sea, el que ella elija será bueno y se acabó”, agregó.

Asimismo dejó claro que una vez que su hija haga pública su vida privada, ella brindará las declaraciones correspondientes: "cuando esto suceda créanme que se los voy a contar y voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado”, indicó.

No conforme con las declaraciones, reporteros insistieron con las preguntas sobre el supuesto romance por lo que la empresaria cambió de tema y se dijo orgullosa por la incursión de Eiza en Hollywood. “Tengo una hija maravillosa, trabajadora, productiva y una niña bien educada, eso es lo único de lo que yo estoy consciente, todo lo demás no me incumbe, ni a mí ni a nadie. Yo soy la madre nada más, soy la madre de la chica, entonces lo único que hago es ayudarle en sus cosas personales y no me meto ya en su vida profesional, porque hace mucho tiempo dejé de manejarla”, dijo.

¿Quién es el supuesto novio de Eiza González?

Se trata del modelo Dusty Lachowicz de 27 años de edad, es originario de Wisconsin. Aunque se graduó de bombero y entrenador personal básico tras recibirse en la Academia Nacional de Medicina Deportiva, es un reconocido modelo. Ha sido rostro de importantes campañas publicitaras así como ha posado en revistas y para lujosas marcas.

Sabiéndose guapo, en 2016 abrió su cuenta de Instagram, hoy cuenta con miles de fans. Actualmente lo representa la agencia Ford Models.

Posee una altura de 1.83 metros, además de un rostro de ensueño y un cuerpo musculosamente estético, es el consentido de distintas marcas como Ralph Lauren, Swinsuit for all y Underamour.