Macky Rodríguez fue despedida del programa Hoy por asistir a la competencia

Alex Kaffie reveló que Macky Rodríguez deja de ser parte del elenco del programa Hoy por haber participado en 'Mimí Contigo'.

Parece que los cambios en el programa Hoy continúan, pues se reveló que Macky Rodríguez deja de ser parte del elenco por haber asistido a una emisión de la competencia.

De acuerdo con Alex Kaffie, la productora Andrea Rodríguez Doria se había molestado con la exparticipante de ‘Guerreros 2020’, pues acudió al programa 'Mimí Contigo' sin ningún aviso, lo que provocó su despido.

Macky Rodríguez es despedida por aparecer en la competencia

En su columna para ‘El Heraldo de México’ Alex Kaffie destacó que la productora del programa Hoy despidió a Macky Rodríguez por aparecer en la competencia.

De acuerdo con el periodista sin ningún titubeo Andrea Rodríguez Doria le informó a la famosa que ya no formaba parte del matutino de Televisa.

“Ayer Andrea Doria, productora de 'Hoy', la corrió. Sí, sin darle vueltas al asunto ni disfrazar con palabras bonitas la noticia, la mandamás de 'Hoy' despidió a Macky González del matutino de Las Estrellas” Alex Kaffie

Todos los viertes Macky Rodríguez aparecía en el programa Hoy con su sección ‘Reto Macky’ en donde acudía con algunos famosos y los retaba a hacer diferentes cosas.

"’Estás despedida’, le dijo a la atleta que hasta la semana pasada participaba, los viernes, en 'Hoy' con una sección llamada ‘Reto Macky’” Alex Kaffie

De acuerdo con Alex Kaffie la decisión de despedir a Macky Rodríguez fue porque decidió aparecer en el programa 'Mimí Contigo' sin avisarle a la productora.

“Y es que a Andrea Doria no le pareció que aquella no tuviera la cortesía de avisarle que iría a 'Mimí Contigo' (TV Azteca). Tanta ofuscación le causó ver a esa fulana sentada en un programa de la competencia ¡que decidió correrla!” Alex Kaffie

Recordemos que la famosa participó primero en ‘ Exatlón México ’, por lo que acudió a la emisión para relatar su experiencia en la emisión. Magda Rodríguez la llamó para participar en ‘Guerreros 2020’ y después entró al programa Hoy.

Más despidos en el programa Hoy

Alex Kaffie reveló que el despido de Macky Rodríguez no es el único cambio que se avecina para el programa Hoy, pues habrá tres salidas más.

Aunque el periodista no quiso revelar sus nombres, aseguró que su despido se debe al bajo rating que han generado.