Por duras críticas a su físico Lyn May prefiere no aparecer en televisión

Lyn May recientemente confesó que las duras críticas y comentarios que ha recibido a lo largo de su vida, debido a su aspecto físico la han llevado a tomar la difícil decisión de ya no aparecer en la televisión.

La exvedette Lyn May, de 69 años, confesó que las burlas que recibe desde hace años sí la han afectado mucho en su estado de animo.

Lyn May dijo que ha hecho todo lo posible por corregir los estragos que un mal tratamiento estético le dejó en su cara , pero considera que a pesar de la notable mejora, la gente no ha sido amable con ella.

“Me han quitado todas las bolas que tenía, me dejó muy guapa, perfecta; pero ya no quiero salir en televisión, porque me critican muchote" Lyn May

Aunque Lyn May ha asegurado que se aceptaba tal cual es, en una reciente entrevista que concedió al programa ‘Todo para la mujer’, la actriz reconoció que los señalamientos hacia su persona sí la han afectado.

Lyn May reveló que hace algunos años intentó suicidarse tras las duras criticas

Lyn sabe que en varios medios de comunicación e incluso en redes sociales es víctima de burlas por la forma de su rostro.

“Me tiran horrible, que parezco monstruo, sí soy un monstruo, pero todo lo he hecho por el público, para estar bonita para el público” Lyn May

Esta no sería la primera vez que Lyn May admite que su apariencia física ha afectado directamente a su estado de ánimo, pues durante una entrevista al programa 'De primera mano’, con Gustavo Adolfo Infante", aseguró que en algún momento pensó en quitarse la vida, tras empezar a notar los estragos que le ocasionaron las inyecciones a las que se sometió hace más de 20 años.