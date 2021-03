Luz Elena González sufrió una invasión de larvas en su cuerpo; temía que se “comieran” sus ojos

Luz Elena González recordó uno de los episodios más difíciles y “asquerosos” que ha experimentado en torno a su salud. Según dijo, su cuerpo se infestó de larvas tras comer pescado crudo.

En entrevista con la revista TVNotas, Luz Elena González habló sobre cuáles fueron sus síntomas y lo asustada que estaba por imaginar que las larvas perforarían cada órgano de su cuerpo.

Luz Elena González se infestó de “gusanitos” por comer pescado crudo

Preocupada por mantener una dieta saludable y baja en grasas, Luz Elena González incluía el pescado en sus comidas diarias. En una ocasión, comió un platillo que incluía pescado crudo; tres días después, inició con algunos malestares de salud .

De acuerdo con la actriz, su piel lucía hinchada y los dolores de cabeza eran persistentes. Fue entonces que decidió acudir con un doctor en busca de un diagnóstico y tratamiento.

No obstante, las larvas continuaron infestando su cuerpo; al grado de ver a una de estas caminando bajo su mejilla .

“Yo seguía trabajando y, uno de los días de grabación (...) vi mi mejilla con inflamación (…), ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar. Fue una asquerosa impresión. Y me desmayé.” Luz Elena González

Después de que Luz Elena González se realizara más análisis de sangre, el infectólogo descubrió que se trataba de un caso de ‘ larvas migrans ’, unos gusanos que aparecen por comer pescado crudo o sin desinfectar.

“Me alarmé terrible, yo solo decía: ‘Dios mío, quítame esto, por favor’.” Luz Elena González

“Me aterró leer que las larvas se van a los ojos y se los come”: Luz Elena González

Mientras continuaba con la medicación para combatir a las larvas que habían infestado su cuerpo, Luz Elena González buscó en internet cómo es que vivían y se alimentaban esos gusanos; la respuesta la asustó aún más.

“De curiosa busqué y vi cómo se multiplican, invaden y perforan órganos, pero lo que más me aterró leer fue que la larva se va hacia los ojos y se los come. Yo me sentía muy mal. Sentía que los gusanos me estaban tragando viva.” Luz Elena González

Luego de dos meses y medio con el tratamiento médico, la también conductora de 46 años logró terminar con las larvas que vivían en todo su cuerpo. Sin embargo, debe realizarse una desparasitación de rutina cada 6 meses.

Además, Luz Elena González confesó que, desde esa "terrible" experiencia, no ha vuelto a comer ese alimento; “ya no como pescado crudo, lo evito; de solo verlo, me dan náuseas”, apuntó la actriz.