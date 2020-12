Luz Elena González revelA que tiene coronavirus y que se contagió porque una de las personas que trabajan para ella no avisó que se sentía mal

En una transmisión en vivo desde Acapulco, Luz Elena González confirmó que tiene coronavirus Covid-19 y que se mantiene completamente aislada.

En su video, la actriz detalla que se encuentra en el sexto día y que ha sido muy difícil porque si le ha pegado muy fuerte y ha sufrido la mayoría de los síntomas que se presentan con el coronavirus.

De acuerdo con Luz Elena González en su casa se hizo una cadena de contagio ya que una trabajadora no aviso que se sentía mal y terminó enfermando a varias personas.

¿Cuál es el estado de salud de Luz Elena González?

En su video que también compartió en su cuenta de Instagram, Luz Elena González detalló que su contagió se debió a una persona que trabaja para ella no avisó que no se encontraba bien y siguió en el trabajo.

"Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros" Luz Elena González

La actriz confesó que han sido seis días muy difíciles ya que ha presentado varios de los síntomas del Covid-19.

"A mí sí me tocó muy fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura, perdí el olfato, el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible...Nunca había sentido algo así" Luz Elena González

Luz Elena González detalló que tiene una infección en sus vías respiratorias por lo que ha tenido que tomar medicamento. Reveló que pese a ser una persona muy deportista si le ha afectado fuertemente.

“Yo empecé con una infección de vías respiratorias, empecé a tener mucha tos, moco y ese moco se empezó a infectar, entonces dijo el doctor que era un signo de infección y a mucha gente le pasa. Tengo que cuidarme mucho, sigo con dolor de cabeza leve... estoy tomando mucha agua porque este bicho deshidrata” Luz Elena González

En su video destacó que el Covid-19 es “como una rueda de la fortuna que no sabes como va a reaccionar tu cuerpo”.

Visiblemente afectada, la famosa les pidió a las personas seguir cuidándose y ser responsables y avisar si se sienten mal. También recomendó el uso del cubrebocas.

“No les importa, se salen y les vale un carajo y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen... una empleada llegó a mi casa, me trajo el virus con toda la inconciencia del mundo, pero también ella la contagió alguien en la calle que no le importó” Luz Elena González

Luz Elena González detalló que afortunadamente su familia se encuentra muy bien incluyendo sus suegros a quienes la enfermedad no les ha pegado tanto como a ella.