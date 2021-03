Carlos Rivera y Yuri están felices de las palabras de Lupita Nyong'o

Carlos Rivera sorprendió en redes sociales al compartir un video de Lupita Nyong'o que nació en la Ciudad de México hace 38 años, donde se declara fan del tema “ya no vives en mi”, el cual canta a dueto con Yuri.

Esto lo declaró Lupita Nyong'o durante la emisión del pasado 17 de marzo del programa “Last Night I Told”, que conduce el presentador de televisión Stephen Colbert, mejor conocido como “StephenAtHome”.

Ante estas declaraciones, Carlos Rivera no dudó en compartir en su cuenta de Instagram el extracto de la entrevista en la que Lupita Nyong'o menciona qué canción es con la que está obsesionada en este momento.

“I love you Lupita. ¿Ya viste güera?”, escribió Carlos Rivera para acompañar la grabación que no dudó en presumir con su compañera Yuri.

“Es Yuri y Carlos Rivera y se llama: 'Ya no vives en mí, la encontré cuando me estaba preparando para la radionovela de Romeo y Julieta. Simplemente la amo, es apasionada y las formas en que la letra captura la pasión y la pérdida del amor. Es una canción muy pegajosa. Simplemente me encanta y la escucho una y otra y otra y otra vez” Carlos Rivera

Luego de que Carlos Rivera publicó el video, Yuri no tardó nada en también subir el extracto a su cuenta de Instagram, en la que escribió:

“Gracias Dios porque seguimos llegando a otras generaciones y cruzando fronteras. Gracias Carlos Rivera por ser parte de esto que ya se transformó en un clásico en el corazón de la gente” Yuri

Recordemos que Lupita, quien fue ganadora del Oscar en 2014 en la categoría de “ Mejor Actriz de Reparto ” por su papel de Patsey en la película “12 años de esclavitud” que obtuvo otras nueve nominaciones. Es por tal que Yuri y Carlos Rivera se sienten tan halagados.

Carlos Rivera y Yuri tienen más de 94 millones de visitas en "Ya no vives en mí"

Yuri y Carlos Rivera lanzaron en el 2018 el exitoso tema "Ya no vives en mí" en versión pop. Este tema fue compuesto por Enrique Guzmán Yáñez, apodado el “Fato” y en esta nueva versión ambos cantantes hacen vibrar a todos por las impresionantes voces, gracias a los renovados arreglos con una nueva instrumentación de guitarras acústicas, eléctricas e incluso un órgano.