Lupita Jones sigue manifestando su sorpresa ante las declaraciones que Sofía Aragón hizo en su contra, las cuales considera fueron realizadas tras la molestia de la modelo tras saber que no entregará la corona en la final de Mexicana Universal.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, Lupita Jones confesó que está dolida, lastimada, sorprendida porque según ella siempre fue clara con ella en las condiciones en que siempre estábamos trabajando.

“No puedo negar que sí, en las medidas de mis posibilidades traté de apoyarla y respaldarla con lo que yo tenía a la mano… me sentí muy sorprendida con sus declaraciones, que puede tener ella su propia percepción, pero creo que las cosas se pueden hablar antes de exponer a medias ciertas cosas que solamente dejan al público con una mala idea o una impresión a medias de la verdad” Lupita Jones

¡#LupitaJones declara por qué Sofía Aragón no entregará la corona en la final de Mexicana Universal!

Finalmente la Miss Universo en 1991 manifestó que luego de comunicarle a Sofía que no iba a entregar la corona del certamen que ganó el año pasado fue que ella inició con la guerra de declaraciones.