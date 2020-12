Varios rumores han señalado que Lupita Jones ha boicoteado a las modelos para que ella sea la única mexicana ganadora del Miss Universo.

El pasado 16 de noviembre Sofía Aragón acusó a Lupita Jones de dejarla sin dinero ni comida en certamen de belleza. Desde ese momento la Miss Universo 1991 se ha encontrado en medio de la polémica.

En entrevista con Diego Di Marco la famosa habló sobre todas las acusaciones de maltrato de diversas modelos que han participado en su certamen.

En el video, Lupita Jones desmintió que ella hace todo lo posible para que no gane otra mexicana el título de Miss Universo. La modelo puntualizó que es ella la que más trabaja y sufre con las decisiones que tiene que tomar.

¿Lupita Jones no quiere que haya otra mexicana con el título de Miss Universo?

Lupita Jones aseguró que le parece ridículo que digan que no quiere que una mexicana tenga el título de Miss Universo, ya que durante mucho tiempo se ha esforzado por ese trabajo.

En ese sentido puntualizó que han sido eliminadas aquellas modelos que no tienen la disciplina ni la forma de trabajo que debería de tener una candidata.

“Mito y de lo más idiota, es ridículo, y aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo” Lupita Jones

La modelo señaló que es absurdo pensar que ella atente contra sus participantes ya que si ellas ganan ella también tendría el reconocimiento de su trabajo.

“Es absurdo que dedique mi vida a esto pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar, porque si no pasa eso la gente ni se da cuenta y le vale” Lupita Jones

Luita Jones habla sobre las críticas que ha recibido

Lupita Jones aseguró que si ha sido muy estricta con las modelos, pero es porque quiere fomentar la disciplina que se necesita en esa carrera.

“Algo que me han satanizado mucho es que ‘es que es muy dura, es muy disciplinada, es que les exige mucho’, caray son chavas que nos van a representar a nivel internacional cómo no les voy a exigir” Lupita Jones

Sobre los supuestos problemas alimenticios que fomentó en sus modelos detalló que ella siempre ha defendido mantener una vida saludable.

“Para nada, nada que ponga en riesgo tu salud vale la pena… La salud primero y la belleza es una consecuencia de la salud” Lupita Jones

Lupita Jones aseguró que ya se encuentra harta de las críticas que ha recibido porque solo lo hacen con el afán de fastidiar y puntualizó que no es una mala persona.

“Nada más con el afán de fastidiar, porque no es otra cosa, si de verdad quisieran construir o generar cosas positivas yo creo que el approach sería de otra manera, lo único que buscan estar fastidie, fastidie y fastidie, porque hablan y no presentan nada concreto” Lupita Jones

Lupita Jones habla sobre las mujeres Trans

Lupita Jones señaló que no tendría problema de realizar un concurso para las mujeres Trans .

“No tendría por qué no hacerlo, de hecho, los concursos de las mujeres trans son populares, la verdad es que no les falta nada de glamour de un Miss Universo, la verdad, de pronto creo que a veces son hasta más glamurosos, o sea, le meten cañón” Lupita Jones

Sin embargo puntualizó que ha recibido amenazas por parte de la población, por lo que no sabe si sería lo adecuado.