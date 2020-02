Lupillo Rivera sale en defensa de José Manuel Figueroa

Lupillo Rivera participó en el programa ‘ Chisme No Like ’ el pasado 20 de febrero; en esta ocasión no sólo fue como invitado sino que a lado de Javier Ceriani participó como otro conductor más.

Durante la presentación de las notas del mundo del espectáculo, el cantante fue cuestionado sobre su opinión sobre José Manuel Figueroa , luego de que diversos medios afirmarán que participó en la boda de la hija de ‘El Chapo’.

Ante esta situación, Lupillo Rivera declaró que Daddy Yankee ha cantado para los narcos. Sobre esta cuestión el ’Toro del corrido’ refirió que regularmente atacan más a los artistas del genero regional cuando son los reguetoneros los que participan más en este tipo de eventos.

Al presentar la nota en la que Figueroa asegura que él sólo fue contratado para cantar en una boda y que no conocía a la pareja. Lupillo Rivera preguntó sobre “quién había confirmado que se trataba la hija de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán . Señaló que mientras no se confirme su identidad puede ser cualquier persona.

“Puede ser cualquier muchacha que se casó” Lupillo Rivera

Al ser cuestionado sobre si él ha participado en fiestas de narcos , el cantante señaló que todos los artistas lo han hecho pero que no lo han revelado.

“Todos van, para qué se hacen, Daddy Yankee, cantantes de todo tipo van. Comprobado, yo lo sé, confirmado” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera además reveló que regularmente los medios de comunicación a tacan a los artistas del genero regional por acudir a este tipo de eventos. Sin embargo, detalló que son los reguetoneros los que más acuden a las fiestas de narcos.

“Nunca dicen nada de los otros, solo a nosotros los regionales nos atacan; hacen más fiestas ellos que nosotros” Lupillo Rivera

En este sentido Javier Ceriani detalló que el reggaetón surgió gracias al narco puertorriqueño ‘Angelo Millones’ quién impulsó las carreras de Don Omar y Daddy Yankee. En este sentido Lupillo entre risas señaló que también Don Omar realiza ese tipo de fiestas privadas.