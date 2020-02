Lupillo Rivera se confiesa: Belinda es la mujer que más ha amado en la vida

El cantante reveló por qué se hizo un tatuaje con el rostro de Belinda y qué hará con él ahora que se terminó su relación amorosa.

A casi cuatro meses de gritar al mundo que Belinda había sido su novia, pero la relación ya había terminado, Lupillo Rivera ha soltado otra importante confesión: la intérprete de ‘Sapito’ ha sido el gran amor de su vida.

Después meses de rumores, fue en octubre pasado cuando, el llamado ‘Toro del Corrido’ confirmó su relación amorosa con su compañera en el reality show La Voz Azteca. En ese momento, recordó que la conoció en marzo y la última vez que la vió fue en agosto.

“Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente”. Lupillo Rivera.

En entrevista con el programa ‘Chisme no like’, el intérprete de ‘Acá entre nos’ aseguró que le habría bajado “el cielo y las estrellas” , porque nunca antes había amado a una mujer con tal fuerza, pero lamentablemente todo había acabado.

Belinda, "la mujer que más he amado en la vida”: Lupillo

Aunque en reiteradas ocasiones el hermano de la fallecida Jenny Rivera ha afirmado que no volverá a hablar sobre el noviazgo que tuvo con Belinda, durante su más reciente participación en el programa 'El minuto que cambió mi destino', el cantante de regional mexicano hizo una nueva confesión sobre el tema.

Cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó si se había enamorado mucho de la intérprete de ‘Amor a primera vista’, Lupillo intentó no dar una respuesta, pero terminó diciendo:

“Ya lo he dicho muchas veces y sí es, sí fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto”. Lupillo Rivera.

Se desvivió en halagos hacia Belinda

Aunque ya intenta conquistar otros corazones, como el de Mónica Noguera, Rivera no pudo contenerse y se desvivió en halagos hacia la protagonista del musical ‘Hoy no me puedo levantar’:

“Es una mujer bellísima, fuera… de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa, que voy a admirar toda la vida”. Lupillo Rivera.

¿Qué hará Lupillo Rivera con el tatuaje que tiene del rostro de Belinda?

Asimismo, reveló que se tatuó su rostro en uno de los brazos como parte de un reto que él perdió y le dió su palabra de que nunca se lo quitaría, por eso ha rechazado ofertas para cubrirlo o eliminarlo.

“Di mi palabra de que ahí iba a estar el tatuaje y ahí se va a quedar, hasta el día que me muera”. Lupillo Rivera.

Finalmente, cuando el periodista le preguntó si le hubiera gustado envejecer con ella , Lupillo soltó una risa nerviosa, le brillaron los ojos y entonces se cubrió el rostro con la mano, para después decir

“Hubiese sido una historia de amor hermosa”. Lupillo Rivera.

Lo que definitivamente se negó a revelar fue el motivo de su rompimiento.