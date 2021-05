Luis Miguel y Frank Sinatra; la verdad acerca del dueto que hicieron

Frank Sinatra deseaba un dueto con José José antes que con Luis Miguel. Pero por algunas dificultades, Sinatra y José José no pudieron realizarlo

Gracias a la famosa producción de Netflix, Luis Miguel, la serie; es que nos hemos podido enterar de muchos secretos de la vida de Luis Miguel.

Y el dueto que hizo él junto con Frank Sinatra, es otra de las revelaciones que no podemos dejar pasar por alto.

De acuerdo con Luis Miguel, la serie; El Sol de México siempre fue un gran admirador de Frank Sinatra.

Otra cosa que también se nos revela es que Luis Miguel, logró impresionar a Sinatra con su estupenda voz.

Fue gracias a esto que el cantante estadounidense eligió a Luis Miguel para colaborar con él.

"Come Fly With Me"

Luis Miguel, la serie; nos muestra la grabación de la colaboración de ambos artistas. La cual lleva por nombre "Come Fly With Me".

Aunque esto no es ningún secreto, puesto que "Come Fly With Me" fue una de las colaboraciones más exitosas de los años 90´s.

Pero algo que no toda la gente sabe, es que "Come Fly With Me" la grabaron los dos cantantes por separado.

En realidad, el único momento en que Luis Miguel y Frank Sinatra estuvieron juntos fue en una presentación.

En dicha presentación, El Sol de México entonó "Come Fly With Me" como un homenaje a Frank Sinatra por su cumpleaños.

Incluso, en uno de los videos de ese memorable momento, se puede ver a Luis Miguel revelando lo gran fan que es de Sinatra.

Y también confiesa que él aprendió a hablar inglés gracias a la música del cantante estadounidense.

Frank Sinatra en realidad deseaba cantar con José José

El proyecto que Frank Sinatra tenía en esa época, era producir un disco con puros duetos.

Los duetos que Sinatra deseaba grabar estaban pensados para una gran serie de artistas de todo el mundo.

Pero a pesar de que la colaboración entre él y Luis Miguel fue todo un éxito, Sinatra estaba interesado desde 1975 en realizar una colaboración con José José.

Incluso en alguna ocasión, José José relató la forma en que Frank Sinatra le ofreció hacer un dueto en un disco producido por él.

José José aseguró que el había aceptado de inmediato.

Pero la colaboración nunca se pudo realizar debido a que la disquera José José no lo permitió, debido a que José José tenía contrato de exclusividad.

A pesar de eso, Frank Sinatra y José José siempre estuvieron en contacto.

Incluso se sabe que en repetidas ocasiones, Sinatra le dio al cantante mexicano unos consejos acerca de como llevar una vida con fama.

Sin embargo para José José, el no poder haber realizado el dueto con Sinatra siempre significó un sueño frustrado por no haberlo podido realizar.