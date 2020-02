Recuerdan el día que Luis Miguel lloró en pleno concierto (VIDEO)

En 2019 durante un concierto en Perú a Luis Miguel le ganó el llanto, ni siquiera podía cantar. El desgarrador momento quedó registrado en video.

Si no has ido a un concierto de Luis Miguel, debes hacerlo porque seguramente al día siguiente se hablará del show en todos los medios de comunicación, aunque no será precisamente por la impresionante voz del hijo de Luisito Rey... ¡Debes ser parte de la experiencia!

En la mayoría de sus shows al cantante se le ha hecho tarde o se ha puesto a pelear con su equipo de sonido, incluso con bailecitos y hasta rosas ha logrado que algunas fans se desmayen, pero ¿qué es un concierto si no hay sorpresa y quizá un poco de drama? En redes sociales (y algunos medios) se está recordando el día que 'El sol' llora.

Usuarios de redes sociales traen de regreso el video de Luis Miguel llorando desenfrenadamente arriba del escenario. Él esta sentado frente a un imponente piano, respira, intenta recobrar el aliento pero ni siquiera puede cantar. El público incrédulo comienza a gritar: “Te amamos”, “Mickey, Mickey. Te amamos amor”.

El desgarrador momento tuvo lugar en el Jockey Club de Perú, en el concierto que LuisMi ofreció en marzo de 2019. El clip fue compartido en Instagram por un club de fans del intérprete.

En su momento se pensó que Aracely Arámbula era la culpable de las lágrimas derramadas por el cantante de "La bikina"; sin embargo, algunas personas dieron por hecho que se puso sentimental por ver tanta gente en el recinto. Cabe mencionar que 'El Sol' nunca reveló la razón, ni siquiera tocó el tema.