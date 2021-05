Mitzy reveló que Luis Miguel habría intentado conquistar a Verónica Castro con lujoso anillo, la conductora es 17 años mayor que el cantante.

Con ‘ Luis Miguel, la serie ’ se han descubierto varios detalles de la vida del cantante mexicano. En esta segunda temporada se ha hablado de sus romances.

Jorge García Cárdenas, mejor conocido como ‘Mitzy’, confesó que sin importar la diferencia de edad, Luis Miguel intentó conquistar a Verónica Castro.

Luis Miguel intentó conquistar a Verónica Castro con lujoso anillo

A lo largo de su vida Luis Miguel mantuvo romances con varias celebridades, aunque algunos fueron del dominio público otros no han sido conocidos.

En entrevista con ‘Suelta la Sopa’ Mitzy reveló que al cantante no le importaba la diferencia de edad, pues en su momento intentó conquistar a Verónica Castro.

De acuerdo con el diseñador de modas, Luis Miguel le regaló un lujoso anillo a la conductora pese a que le llevaba 17 años de diferencia.

Mitzy destacó que fue Verónica Castro la que rechazó las insinuaciones del cantante por la gran diferencia de edad.

“Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo, yo no sé de peso, pero si era un anillo que se veía que era un buen regalo. Vero decía ‘cómo, yo puedo ser tu mamá’” Mitzy

No es la primera vez que se habla de un posible romance entre el cantante y Verónica Castro.

Gabriela Bo , quien fuera ex esposa de Cristian Castro , también habló sobre el tema.

En entrevista con el programa llamado “El Nueve Argentina” reveló que Cristian Castro le contó que entre su madre y Luis Miguel hubo una historia.

“Sé que pasó algo con Luis Miguel, pasó algo entre ellos dos (Verónica Castro y El Sol) y él (Cristian Castro) como venganza sale con Daisy Fuentes y Sofía Vergara y con todas las que pudo [...] Me contó algo en la intimidad, una situación con un amigo, algo pasó con la madre pero no sé qué fue y no sé si fue él” Gabriela Bo

Lucía Méndez también confesó que Luis Miguel estuvo detrás de ella. De acuerdo con la famosa, el cantante le aseguró que ella fue el amor de su vida.