Aleida Núñez rechazó a Luis Miguel por ser fiel a Juan Ferrara

Aleida Núñez confesó que en alguna ocasión rechazó una invitación de Luis Miguel, porque en ese momento mantenía una relación con Juan Ferrara.

Con la segunda temporada de ‘ Luis Miguel, la serie ’ se han destapado algunos de los romances que tuvo el cantante en su juventud.

Sin embargo hubo algunas mujeres que rechazaron una invitación de Luis Miguel.

Tal es el caso de Aleida Núñez quien le quiso ser fiel a su entonces pareja Juan Ferrara.

Aleida Núñez asegura que rechazó a Luis Miguel

En entrevista retomada por el programa ‘Sale el Sol’, Aleida Núñez confesó que en una ocasión rechazó una invitación de Luis Miguel.

De acuerdo con la actriz un conocido la invitó a una fiesta donde iba ir el cantante, pero en ese momento ella tenía una relación con Juan Ferrara.

“Hace algunos años yo tenía a mi pareja, y justamente sí me habló en una ocasión, un conocido me dice ‘oye, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiero que estés’, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir” Aleida Núñez

Aleida Núñez puntualizó en la entrevista que no se quiso exponer para que después surgieran rumores que podrían afectar a su pareja.

“Yo la verdad no me expuse, porque siempre cuando vas a una reunión así con pocas personas te expones a que finalmente se pueda prestar a que después ‘bueno, estuvo ahí’, y ya sabes la gente siempre inventa chismes” Aleida Núñez

La actriz señaló que Juan Ferrara siempre fue muy respetuoso con ella y decidió serle fiel y evitar ciertos rumores.

“Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo, además imagínate, ¡cómo irme a una reunión!, y además serle infiel a un hombre como él que siempre fue tan hermoso conmigo y tan caballero, y tan leal, tan noble, pues la verdad es que no se lo iba a hacer” Aleida Núñez

Aleida Núñez confesó que si hubiera estado soltera hubiera ido a la fiesta ya que le encantaba Luis Miguel.