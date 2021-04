Luis Gerónimo Abreu: Actor de ‘El Chema’ niega acusación de abuso sexual

El actor venezolano Luis Gerónimo Abreu se defiende luego de que una mujer lo acusó de forzarla a tener relaciones sexuales con él.

‘#Yotecreo Venezuela’ es un movimiento que invita a las mujeres a romper el silencio y denunciar si fueron víctimas de abuso sexual.

Entre las diversas acusaciones que se han realizado, sobresale la de una mujer que aseguró que Luis Gerónimo Abreu la obligó a tener relaciones sexuales.

Tras la polémica el actor reconocido por hacer el papel de Nelson en la serie "El Chema" se defendió y dejó las acusaciones en su contra.

Luis Gerónimo Abreu es acusado de abusar sexualmente a una mujer

A través de las redes sociales se difundió la denuncia de una mujer que asegura que Luis Gerónimo Abreu la obligó a tener relaciones hace 24 años.

De acuerdo con su relato los hechos ocurrieron cuando ambos trabajaron en la producción ‘ Lazos de sangre ’ y el se aprovecho de que se encontraban solos en su carro.

La mujer señala que el actor de ‘El Chema’ la amenazó de que si no tenían relaciones sexuales la iba a dejar en una de las zonas más peligrosas de Venezuela.

Luis Gerónimo Abreu: “Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento”

A través de su cuenta de Instagram Luis Gerónimo Abreu destacó que es muy importante apoyar el movimiento #Yotecreo.

“Es necesario y se le apoya siempre y cuando venga desde la verdad” Luis Gerónimo Abreu

Pero destacó que este tipo de acciones se desvirtúan por acusaciones que son falsas y que no cuentan con ninguna clase de prueba.

“Niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento” Luis Gerónimo Abreu

Luis Gerónimo Abreu puntualizó que entre los datos falsos que se mencionan es el tiempo que tiene de conocer a su esposa, la también actriz Claudia La Gatta.

“Dice que ese hecho sucedió hace 24 años y que a los 6 meses de ese supuesto hecho me vio con Claudia, grabando en cierta quinta. Yo conozco a Claudia desde hace 16 años. Hace 24 años no sabía ni siquiera que existía Claudia La Gata” Luis Gerónimo Abreu

En su video Luis Gerónimo Abreu puntualizó que otra de las mentiras es que la producción no lo produjo Venevisión.

“Dice también que pensó en ir al día siguiente a la oficina del canal a hablar con la productora, pero que le dio miedo que no le creyeran. Ese unitario no lo produjo Venevisión. Lo produjo una productora independiente, o sea que la productora no estaba en Venevisión” Luis Gerónimo Abreu

El actor de ‘El Chema’ señaló que jamás estaría en puente de Petare, a las 5:00 horas, para tener sexo ya que es un lugar peligroso.