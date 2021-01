Ludwika Paleta comenzó el año 2021 sorprendiendo a sus fieles seguidores al mostrar su tatuaje y un emotivo mensaje

Ludwika Paleta ha decidido empezar este año causando tremenda sensación entre sus fieles seguidores en Instagram, resulta que la actriz de 42 años compartió una fotografía que deja sin palabras.

En esta expone un fuerte mensaje para dar inicio a una nueva etapa en su vida, Ludwika Paleta aparte de derrochar belleza también comenzó el año imponiendo moda con una melena rubia divina , y un tatuaje en el brazo.

La actriz inicia el año un corte que la hace lucir como una reina, un tatuaje de lo más original y un fuerte mensaje de cambio.

"Detox. Empecé el año dejando lo que no me hace bien (que, además, es lo que más me gusta) por lo menos por un rato. Cada inicio de año es una buena oportunidad para limpiar, dejar ir, reconstruír y cambiar. Incluso hacer una limpia de personas que no aportan nada a tu vida no cae mal" Ludwika Paleta

Hijo de Ludwika Paleta, busca conquistar con su música el 2021

El hijo de la actriz Ludwika Paleta y Plutarco Haza, Nicolás, que apenas tiene 21 años de edad, ha decidió lanzarse como cantante, aunque su madre no lo hubiese querido, pues ha señalado que siempre ha estado en contacto con la música.

De acuerdo con información de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 130 mil seguidores, Nico, que será nombre artístico, señala que será el próximo 11 de enero del año en curso cuando lance su primer sencillo como solista, el cual llevará el nombre de Tranzë, y del cual aquí te dejamos un adelanto. Parece ser que el joven de enfocará en el genero urbano.

Nico comentóen su momento que cuenta con el total apoyo de sus padres Ludwika Paleta y Plutarco Haza, sin embargo desea abrirse camino en el mundo del la música por su propia cuenta.