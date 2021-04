Lucía Méndez recordó que su romance con Luis Miguel estuvo “lleno de erotismo”, pero la diferencia de edades la hizo dejarlo

No es ningún secreto que Luis Miguel tiene una larga de lista de romances en su juventud ; entro estos, destaca el que tuvo con Lucía Méndez, quien es 12 años mayor que él.

Ante la prensa, Lucía Méndez reveló cómo fue su romance con Luis Miguel. Además aseguró que, en aquel entonces, ella era “el amor de su vida ”.

Lucía Méndez recuerda que su romance con Luis Miguel estuvo “lleno de erotismo”

Luego de que el romance entre Lucía Méndez y Luis Miguel fuera detallado en el libro ‘Oro de Rey’, la actriz terminó por confirmar y agregar más información al respecto.

Según recuerda Lucía Méndez, aunque su relación con Luis Miguel fue breve , estuvo “ llena de erotismo ”.

Luis Miguel estaba tan enamorado de ella, que incluso le confesó que “era el amor de su vida”, reveló Méndez.

Sin embargo, Lucía presumió ser una de las pocas mujeres que decidió “dejar” a Luis Miguel . Esto, debido a la diferencia de edades .

“Yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él. nos llevábamos más de 10 años. Él tenía 28.” Lucía Méndez

El reencuentro entre Lucía Méndez y Luis Miguel

Durante las declaraciones, Lucía Méndez también habló sobre el reencuentro que tuvo con Luis Miguel luego de 10 años de su separación.

Según dijo, Luis Miguel no dejó de reclamarle “haberlo abandonado” . Luego del encuentro, ambos famosos decidieron dejar atrás el pasado.

“La verdad me sentía tan mal, me puso como camote. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas.” Lucía Méndez

Pese a que Méndez fue quien decidió alejarse de Luis Miguel, ella confesó que lo considera “el hombre más atractivo” entre sus parejas .

Incluso, llegó a intentar cambiar a sus novios para que se parecieran -físicamente- a Luismi, según contó.

“Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. El otro (Pedro) era de mi edad, carismático, hice que bajara de peso, lo convertí en mi príncipe azul.” Lucía Méndez