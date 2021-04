Lucía Méndez reacciona a video de Enrique Guzmán y Verónica Castro

Lucía Méndez reaccionó al video de Enrique Guzmán y Verónica Castro; aseguró que ella lo hubiera cacheteado.

El veterano cantante Enrique Guzmán está en boca de todos luego de que su nieta, Frida Sofía, asegurara que la tocaba indebidamente cuando apenas tenía 5 años de edad, acusación que está dividiendo opiniones. Hoy es Lucía Méndez quien expresa su sentir sobre este delicado asunto.

Reporteros interceptaron a Lucía Méndez en la presentación de la nueva sala de arte, el Museo Salón La Doña, para cuestionarla sobre las acusaciones de Frida Sofía contra su abuelo, por lo que la cantante rápidamente dijo:

"Yo no opino nada. Yo quiero mucho a Frida Sofía, a Alejandra, a Silvia Pinal. Lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía, tenga un buen tratamiento y una terapia adecuada, haya pasado lo que haya pasado. Yo no puedo decir si le creo o no le creo, yo definitivamente no me puedo meter" Lucía Méndez

No conformes, periodistas la cuestionaron sobre su relación con Enrique Guzmán, por lo que Lucía dijo sentir un respeto hacia su persona e insistió en desconocer si es culpable o inocente , por lo que sin más, un reportero le prestó su celular para mostrarle el video que muestra al rockero sobrepasando con Verónica Castro, por lo que sin más la cantante explotó:

"¡Ah caray!, pues yo le hubiera dado una cachetada, yo sí… aunque estuviera en vivo […] si a mí me hubiese pasado, fuera Enrique Guzmán o fuera quien sea, le doy una cachetada, ¡cómo no!, ¡claro que sí!” Lucía Méndez

Lucía Méndez desea realizar dueto musical con Frida Sofía

Por otra parte, un mes antes de la acusación de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, curiosamente la joven tuvo un encuentro con Lucía Méndez, quien reveló en aquel momento haberse dado cuenta que la hija de Alejandra Guzmán tiene mucho talento y trabaja por alcanzar sus sueños.

Incluso, Méndez contempló la idea de fusionar su voz con ella: "Me encantaría hacer un dueto con Frida Sofía, por supuesto, me encanta, locochona, divina, empresaria… de joyería y de sus lentes de colores… es una comerciante, es una empresaria, es una chica que se reinventa”. Ahora, fans de ambas, esperan que este plan se concrete.