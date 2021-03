Lucía Méndez defiende a 'Pepillo' Origel por vacunarse en Estados Unidos

La decisión de Juan José Pepillo Origel de irse a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 no deja de ser un tema polémico.

Hace unas semanas Juan José Pepillo Origel causó revuelo hace unas semanas al acudir a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus pues sigue alimentando los programas de espectáculos debido a que varias celebridades mexicanas se han pronunciado al respecto.

Ya sea tanto a favor como en contra, el conductor no ha dejado de ser un tema polémico, luego de que Laura Flores y Consuelo Duval dieran su opinión, Lucía Méndez se suma y durante una charla para la emisión del programa De primera mano defendió al periodista de espectáculos.

"Hay muchísima gente que está esperando la vacuna, pero creo que si a alguien le dicen: '¿Te pongo la vacuna?', no creo que tú, yo, Juana o Petra digan: 'No me la pongas'" Lucía Méndez

La actriz Lucía Méndez ahondó en el caso de Pepillo quien fue muy polémico luego de dar a conocer que él aprovechó por su supervivencia la oportunidad de vacunarse.

Soy ciudadana americana: Lucía Méndez

Lucía señaló que sí piensa vacunarse, aunque aun no le toca, si quiere vacunarse, sin embargo lo que más le preocupa es que se vacune su hijo, pues ella al igual que Pepillo, puede vacunarse en Estados Unidos.