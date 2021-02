Lucero cuenta su experiencia con este virus, el cual ya superó, al igual que su hija

Los contagios por el Covid-19 no paran y en esta ocasión fue la cantante Lucero y su hija Lucerito Mijares, quienes lamentablemente dieron positivo a dicho virus. Con gran pena la estrella reveló que ella fue la que contagió a su hija, pero reaccionó perfecto, le fue muy bien y esta sana.

Fue mediante su canal de YouTube en la sección ' Mucho que contar ' que Lucero contará su experiencia ante dicha enfermedad con el fin de seguir concientizando a la gente sobre esta situación.

Como es costumbre en la revista TV Notas la famosa dio un adelanto de lo que hablará en su sección tras contagiarse de coronavirus. Ahí Lucero revela que hay muchos factores que ayudaron a que ella saliera bien de la enfermedad, por lo que lo quiere contar, pues sabe que es algo que no hay que esconder pues esto es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos.

¿Qué sintió Lucero al enterarse que era positiva a Covid-19?

Lucero contó que el día que descubrió mediante una prueba PCR que era positiva a Covid-19, inmediatamente sintió mucho miedo, temor, y comenzó a pensar cómo fue que le tocó a ella. La cantante y actriz asegura que siempre tomó todas las precauciones, utilizó cubrebocas en todo momento y limitó sus salidas desde que esto empezó el brote de pandemia.

En cuánto a cómo se le manifestó, Lucero dijo que de la nada sintió mucho cansancio al hacer ejercicio, pero no lo identificó como síntoma de Covid-19, pensaba que tal vez estaba más cansada, pero hubo más detalles que le hicieron decidirme a hacerme la prueba.

Lucero señaló que es importante atenderse a tiempo, tomar sus medicamentos y tener una salud completa; también dijo que no tiene ninguna enfermedad, hace ejercicio y se alimenta bien, por lo que todo esto ayudó a que no se pusiera grave.

Dijo que no sintió problemas de respiración ni con la oxigenación por el coronavirus, pero sí tuvo ciertos síntomas y malestares pero nada de gravedad; por eso no quiso decir en el momento que se contagió para no preocupar a la gente.

Finalmente, Lucero hizo una invitación para que sus seguidores se sigan cuidando y no bajen la guardia. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos.