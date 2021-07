Lucero presume cuerpazo en bikini a sus 50 años

Lucero, la famosa cantante y actriz se encargó de compartir algunas fotografías de sus vacaciones con sus seguidores de Instagram. La sorpresa apareció cuando la intérprete de Electricidad lució su gran figura con un atrevido bikini en color azul.

La imagen de Instagram no pasó desapercibida y en solo unas horas recibió más de 100 mil “me gusta” con cientos de comentarios alabando su belleza. Pero esto no fue todo, pues reconocieron que, a sus 50 años, Lucero luce mucho mejor que varias mujeres más jóvenes.

“ Hola, hola!!! Feliz fin de semana ”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó las sensuales fotografías. Sus más fieles seguidores le dejaron comentarios y buenos deseos, y otros más aprovecharon para llenarla de piropos por su atrevido atuendo.

En diversas ocasiones, Lucero ha mencionado que jamás ha recurrido a métodos para mantenerse con ese cuerpo como las cirugías estéticas. “ Me da mucho miedo lo del botox porque he visto a mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular”, comentó.