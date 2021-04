Lourdes Munguía subió una foto en Instagram con su hermana Jackie

La actriz Lourdes Munguía quien actualmente tiene 60 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram una foto con su hermana Jackie, la cual dejó con el ojo abierto a todos sus seguidores, luego de ver el gran parecido que hay entre ellas .

Los seguidores de Lourdes Munguía no tardaron en dejar mensajes en la foto para halagar a las hermanas. En la publicación se pueden leer cientos de piropos dirigidos para ellas que no se hicieron esperar.

“Mamitas, hermosas”, “Par de reinas, se parecen mucho”, “Qué hermosas mujeres”, “Preciosas mujeres”, “ Hermosas y elegantes, parecen gemelas” , “Lindas, son igualitas”, “Son como la gota del agua, guapas las dos, me encantan”, “Preciosas, bellísimas”, “Woow que hermosuras, se parecen un buen”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores de Instagram.

Lourdes Munguía se ha distinguido por ser una de las actrices más femeninas y delicadas del medio, y conserva su inigualable figura de siempre, gracias a su disciplina y buenos hábitos en el ejercicio y alimentación .

Por esta razón nunca veremos a Lourdes Munguía en fachas

La actriz Lourdes Munguía en diversas entrevistas ha dicho que nunca la verán "fodonga" porque su mamá las enseñó a comportarse como verdadera dama, por lo que aún estando en casa, Munguía ha dicho que ni siquiera a la hora de la comida baja sin sus tacones.

Recordemos que Lourdes Munguía no tiene hijos, sin embargo, comentó que el hecho de no haber tenido hijos, no fue ni por falta de pareja, ni por problemas de salud. Simplemente no se dieron las cosas en sus relaciones y no se iba a forzar a ser madre.