El Gordo y La Flaca difundió un video donde se ve a Jorge Cueva la nueva pareja de Chiquis Rivera en una conferencia de prensa presentando una bebida, ahí los reporteros aprovecharon el encuentro para cuestionarle todo sobre su relación con la hija de Jenni Rivera.

Ahí un periodista le cuestionó sobre si Méndez se está haciendo la víctima tras su separación con Rivera y éste asegurara que “las cosas caen por su propio peso” , a lo que Lorenzo respondió con dos emojis, uno de sonrisa y otro de un payaso.

Sin embargo, la cosa no paró ahí y en otro mensaje agregó: “Cuando te mande mensaje hace días lo negaste. Las cosas se dicen con huevos mijo. Está buena la promo”.

Posteriormente, Lorenzo Méndez retomó su cuenta de Twitter para colocar el mensaje en el que revela que jamás hablará mal de una mujer, pues el universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos.

Mr. Tempo, alias de Jorge Cueva, ignoró dichos señalamientos y no dudó en ocultar sus sentimientos hacia la Chiquis Rivera, al ser cuestionado por las recientes imágenes donde aparecen abrazados y besándose.

“Somos amigos, ya socios… hay una bonita amistad y nos la pasamos muy bien… por respeto, ella es una mujer todavía casada, ya está separada legalmente, sí, me gusta, guapísima, a quién no le gusta la Chiquis… Nos la pasamos muy bien, fue una noche de tequilas… se dieron las cosas, ya vieron el video, entonces las imágenes hablan más que… lo que hace el tequila”

Por su parte Chiquis Rivera retomó su cuenta de Twitter para revelar que tuvo la oportunidad de parar este nuevo escándalo en su vida, pero decidió no hacerlo. Ya que le ofrecieron comprar sus fotografías para que no salieran a la luz.

Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. Para que? A mi me enseñaron afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme.