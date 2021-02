Lorenzo Méndez es manoseado en pleno concierto (VIDEO)

Lorenzo Méndez disfruta al máximo su soltería, en su último concierto bebió y se dejó 'consentir' por un grupo de mujeres.

Tras haber firmado el divorcio que en septiembre del año pasado solicitó Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez ya comenzó a disfrutar de su soltería, ahora se deja consentir por sus fans y hasta retomó su gusto por las bebidas alcohólicas.

Esto quedó demostrado durante el concierto que Lorenzo Méndez recientemente ofreció en Estados Unidos, donde no paró de brindar con su público y donde se dejó 'consentir' por un grupo de mujeres que se sintieron en plena confianza al punto que terminaron manoseándolo.

En un video publicado por el programa de espectáculos Suelta la Sopa se muestra como un grupo de fans logran subir al escenario, aprovechan que tienen cerca a su artista favorito para tomarse selfies con él, mientras que una mujer comienza a perrearle y se le aferra a la entrepierna. Por su parte, Lorenzo intenta alejarse, lo logra y se dirige a otro grupo de seguidores donde otra fémina pierde el pudor y le pone la mano sobre el pene. El exvocalista de La Original Banda El Limón bromea: “esto es acoso sexual” y continúa bebiendo.

¿Lorenzo Méndez tiene nueva conquista?

Previo al concierto, Lorenzo Méndez salió con sus amigos, el cantante fue visto riendo y disfrutando de mucha cerveza en un bar de El Paso, Texas; sin embargo, lo que mas llamó la atención fue que iba acompañado de una misteriosa mujer que aseguran puede ser su nueva conquista.

Gracias a las redes sociales se descubre que la chica en cuestión se llama Jennifer y que efectivamente es muy cercana al cantante; no obstante, entre ambos solo existe una amistad, asegura el propio Lorenzo.

Asimismo, con al finalidad de frenar rumores, Méndez confirma que ya es un hombre soltero y que no puede dar terminada su relación con Chiquis porque aún no sabe si van a regresar o no, aunque por el momento son buenos amigos.