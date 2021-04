Lorena Velázquez calificó a Enrique Guzmán como un hombre violento e incluso reveló que una vez le pegó en la mano y la amenazó a ella y su hijo.

Luego de que Frida Sofía reveló que Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando tenía cinco años, varias celebridades han hablado sobre los problemas que han tenido con el artista.

Tal es el caso de Lorena Velázquez quien calificó al cantante como un hombre violento e incluso recordó que una vez le pegó en la mano y la amenazó a ella y su hijo.

Lorena Velázquez: “Nos corrió a los dos y dijo que me iba a romper la madre”

En entrevista que fue trasmitida en los programas ‘De Primera Mano’ y ‘Sale el Sol’, Lorena Velázquez reveló que tuvo problemas con Enrique Guzmán cuando trabajaron juntos en una obra de teatro.

De acuerdo con lo relatado por la actriz una vez el cantante le golpeó en la mano porque se enojó de que ella agradeciera al productor cuando termino la función.

“Yo pedí un aplauso para el productor que era de Puebla y él dijo que el único que podía hablar después del aplauso final era él que porque él era la estrella” Lorena Velázquez

En ese momento Enrique Guzmán le había pedido al productor el despido de Lorena Velázquez, pues ya no quería trabajar con ella.

“Yo sé que Guzmán es muy violento, y yo sé que a mí me pegó en la mano, por poco me voy de boca y de frente de todo el público. Me corrió del teatro, le dijo al productor que si yo actuaba él ya no quería trabajar” Lorena Velázquez

La famosa destacó que incluso la amenazó a ella y su hijo, por lo que nunca más volvería a trabajar con él.

“Aparte muy grosero, insultó a mi hijo. Dijo que mi hijo trabajaba en la obra y ¿sabes qué? Nos corrió a los dos y dijo que me iba a romper la madre en TVNotas a mi hijo y a mí. Nunca volveré, es una gente que no tiene educación” Lorena Velázquez

Lorena Velázquez destacó que Enrique Guzmán jamás intentó propasarse con ella.

“Ay no, Enrique Guzmán es horrible. Yo soy muy alta y sabes que no, tiene un cuerpo espantoso” Lorena Velázquez

Lorena Velázquez: “Enrique Guzmán tiene problemas con todo el mundo, es un tipo muy violento”

En el programa ‘De Primera Mano’ Lorena Velázquez dejó en claro que ella es una persona mayor y no puede recibir esa clase de golpes.

“Yo estaba agarrada de la mano de Enrique Guzmán y casi me la rompe del manotazo que me dio enfrente del público. Yo ya soy viejita, ya no me pueden andar pegando así un manotazo, me puede botar al suelo, y ¿sabes qué?, que me quedé de que ‘¿qué es esto? ¿Por qué?’” Lorena Velázquez

Lorena Velázquez también reveló que Enrique Guzmán le dio una cachetada a Alberto Vázquez , ya que supuestamente había cantado una canción en el Auditorio Nacional en el orden inadecuado.

La actriz puntualizó que es un hombre muy violento que tiene problemas con todo el mundo. También habló sobre el video difundido del comportamiento que tubo con Verónica Castro .

“¿Qué le pasa? No es muy violento yo creo que peca de pesadito y de chocantito y de gente que cree que lo puede todo y desde luego es muy vulgar en su vocabulario” Lorena Velázquez

Aunque no quiso hablar sobre la acusación de Frida Sofía , Lorena Velázquez se pronunció en contra de la entrevista que dio a ‘Ventaneando’ pues considero que fue a promocionar su música.