La actriz Lorena Meritano criticó a los medios de comunicación que afirman que usa un bikini "mata pasiones".

A través de su cuenta de Instagram, Lorena Meritano criticó a los medios de comunicación por la manera en la que se expresan sobre su cuerpo.

Su enojo surgió luego de que algunos portales señalaran que la actriz argentina utiliza un bikini “mata pasiones” e incluso algunos señalaron que se encontraba mostrando su celulitis.

Lorena Meritano: "Los medios y las redes deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño”

A través de su cuenta de Instagram, Lorena Meritano compartió que se encontraba disfrutando de unos días en la playa. En diferentes publicaciones la famosa se muestra muy feliz disfrutando del sol y el mar.

Algunos medios retomaron sus fotografías, pero describieron que se encontraba luciendo un bikini “mata pasiones”. Incluso algunos portales criticaron que había dejado ver su celulitis.

Ante este tipo de titulares, Lorena Meritano utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra la prensa de espectáculos que solo critica y juzga el cuerpo de las celebridades .

"Crean contenidos llenos de mensajes dañinos para la sociedad y, sobre todo, la niñez y la juventud. A muchas pueden no afectarnos porque después de tantos años transitando la vida y teniendo que leer titulares afirmando mi propia muerte nada puede afectarme ya de los llamados 'comunicadores o periodistas'” Lorena Meritano

La actriz conocida por su papel en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, destacó que los medios de comunicación deberían de construir y no criticar el físico.

“Realmente no aprendimos nada, ni ellos ni quienes se dedican a destruir, juzgar y criticar en redes sociales. Los medios y las redes deberían edificar, construir, inspirar y no intentar destruir o hacer daño” Lorena Meritano

En ese sentido Lorena Meritano puntualizó que las personas más jóvenes se merecen medios de comunicación en donde no se juzgue a las personas por el cuerpo que se tiene .

“Los niños y jóvenes de hoy necesitan y se merecen medios de comunicación conscientes y responsables” Lorena Meritano

La actriz señaló que ella se encuentra feliz con su cuerpo y que lo que valora es que se encuentra sana.