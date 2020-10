La cantante fue cuestionada sobre la decisión del Bombón Asesino y aseguró que cada uno es libre de tomar sus decisiones.

Tras vencer de la influenza, Lorena Herrera volvió a reaparecer con los medios de comunicación y habló sobre su proceso de recuperación y aseguró que ya se encuentra mejor.

Durante su entrevista, la cantante fue cuestionada sobre las declaraciones de Ninel Conde en las que reveló que se retiraría de la industria del espectáculo para estar más tiempo con su familia.

En el video del periodista Edén Dorantes, la también actriz le pidió a su compañera que si se aleje para que ella pueda tener más trabajo.

En un primer momento Lorena Herrera puntualizó que se deben de respetar las decisiones de las personas y detalló que entiende que quiera pasar más tiempos con tus hijos.

“Pues lo que cada quien decida en el momento que lo decida es perfecto, y si en un momento dado decidimos que lo que más queremos es disfrutar la vida con nuestra pareja y nuestros hijos creo que está bien” Lorena Herrera

Después en broma la cantante le pidió al Bombón Asesino que si se retirará ya que de esa manera ella podía tener más trabajo.

“Se va a perder mucho, lo único bueno que no tendré tanta competencia. Ay sí Ninel retírate para que yo tenga un poco más de trabajo, últimamente mi situación ha sido lamentable” Lorena Herrera

Lorena Herrera habla sobre su estado de salud

Tras una serie de especulaciones Lorena Herrera detalló que ya pudo superar la influenza y puntualizó que ella sabía que no era Covid-19 ya que se había realizado pruebas antes.

“Me sentí, todos sabemos cuándo nos da gripe, me levanté con un poco de congestión nasal, con dolor de cuerpo, dije, creo que me va a dar gripa” Lorena Herrera

En su entrevista detalló que los síntomas no mejoraban por lo que se realizó un estudio donde salió positiva a influenza.

“El 15 de septiembre tenía un evento en la noche, me hice la prueba, era negativo, entonces es una simple gripa, normal, pero no se me quitaba, me sentía cada vez peor, ya con tos, el doctor me mandó a hacer un estudio de influenza y ahí salí positiva” Lorena Herrera

Lorena Herrera pidió a las personas seguir cuidándose y no bajar los brazos.