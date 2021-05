“No vivo para las redes sociales”, dice Lorena Herrera

Lorena Herrera sabe que estar activa en redes sociales en un riesgo por lo que puede ser amada, envidiada o hasta odiada y todo en cuestión de minutos; sin embargo, parece haber encontrado la fórmula perfecta para mantener el equilibrio.

En recientes declaraciones para el programa Venga La Alegría, la también actriz dice compartir lo necesario en redes sociales debido a que no vive para ellas como muchos de sus compañeros que hasta la utilizan para aclarar chismes.

“Subo nada más poquito, lo mínimo, no me gusta compartir mi vida”

La cantante de “Desnúdame el alma” dice compartir pocas cosas para darle gusto a sus fans, quienes le dedican parte de su tiempo y lo que aprecia sobre todo por intentar estar cerca de ella a través de diversos medios.

Asimismo critica a las personas que postean imágenes de artículos de marca con toda la intención de presumirlas, una de las razones por la que no le gustan las redes sociales.

“Es como para decir: ‘tengo dinero para comprarme esa marca’. Me da risa. Eso no me gusta"

Lorena Herrera. Cantante y actriz