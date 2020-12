Lorena Herrera reveló que desde que tenía 18 años no se cortaba el cabello tanto.

Lorena Herrera siempre se ha caracterizado por ser una de las famosas más guapas del medio artístico, es reconocida por usar extensiones y pelucas, que han sido sus grandes aliadas en videos musicales.

Pero ningún estilo es para siempre y Lorena Herrera, de 53 años de edad, compartió un cambio drástico de look.

Lorena Herrera sorprendió a sus fans porque se cortó su larga cabellera a la altura de los hombros. El cambio le vino bien pues luce sumamente radiante y muchos seguidores confirman que se quitó varios años de encima.

Lorena Herrera no se cortaba el cabello desde los 18 años

Lorena Herrera reveló que desde que tenía 18 años no se cortaba tanto el cabello , por lo que consideró que esta pandemia era el momento para hacerlo y, de paso, sanearlo para que crezca saludable.

Para Lorena Herrera el cabello es una forma de cambiar de aspecto con mucha facilidad, pues este siempre crece y nada de lo que le hagas dura para siempre. Con una reflexión , la artista señaló que ojalá que los cambios que se pueden hacer de cara al exterior pudieran hacerse dentro de uno mismo.

“Desde que tenía 18 años no me cortaba el cabello tan corto. A veces usaba peluca para lograr ese look ¿Les gusta? El cabello, es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar. Te lo pintas, lo cortas, lo rizas, extensiones, peluca, o lo alacias, un peinado y listo el cambio. Ojalá cambiar interiormente fuera tan fácil. Eso sí, es un trabajo de mucha voluntad y constancia" Lorena Herrera

De inmediato los comentarios felicitándola por la gran elección en su cabellera no tardaron en aparecer, , también se llenó de halagos por parte de sus fans no se hicieron esperar, "Bellísima y jovial “Te ves muy guapa”, “Más de lo que ya eres por dentro”, “Tienes un corazón hermoso, y por fuera bueno”, “Te ves Hermosa, yo igual tardé más de 24 años con mi cabello largo, y hace dos meses me lo corté", "Me encantó”, “Me encanta güera te ves divina, radiante”, “Pareces una veinteañera”, “Qué guapa y joven te ves”.

Hasta el momento la imagen de Lorena Herrera y su corte de cabello cuenta con más de 24 mil 160 me gusta en Instagram.