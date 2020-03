VIDEO: Lizbeth Rodríguez presenta nuevo proyecto junto a Laura Bozzo

Lizbeth Rodríguez compartió en su canal de YouTube su nuevo programa llamado "Revelaciones".

Lizbeth Rodríguez está feliz porque hace unas horas presentó mediante su canal de YouTube su nuevo proyecto "Revelaciones" teniendo a Laura Bozzo como su primer invitada.

La youtuber y conductora compartió la historia de vida de Laura Bozzo presentando datos que muy pocos sabían sobre la abogada peruana. En días pasados tanto Lizbeth Rodríguez como Laura compartieron en sus cuenta de Instagram una fotografía que causó revuelo en redes sociales.

A pesar de que muchos años trabajó para la televisión Laura Bozzo decidió desde hace unos meses darle un giro a la conducción por lo que ha incursionado en el mundo de los youtubers.

“Amigos HOY damos inicio a "Revelaciones" y en esta ocasión me visita alguien muy especial Laura Bozzo y juntas hablaremos sobre temas que muchas mujeres no se atreven a expresar y mucho menos a denunciar, así que las invito a conocer este testimonio, a recordarles que no están solas, que juntas somos más fuertes y que siempre podrán contar conmigo” Lizbeth Rodríguez. YouTuber

En el programa Lizbeth entrevistará de una manera más profunda e íntima a sus invitados, sin duda la química que se apreciaba entre ambas era algo mágico, ambas se sentían muy cómodas con la charla.

"De verdad que yo te quiero muchisimo y te admiro, eres de las personas a las que dije que yo les voy a dar la entrevista, con cosas que jamas he revelado" Laura Bozzo. Conductora

Aquí te dejamos el video completo de la entrevista Lizbeth Rodríguez y Laura Bozzo