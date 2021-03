¿Se operó la nariz? Lizbeth Rodríguez modifica su rostro

Lizbeth Rodríguez optó por la rinomodelación para corregir su nariz sin tener que someterse a una operación.

Tras haber alcanzado gran popularidad por conducir el polémico show “Exponiendo infieles”, Lizbeth Rodríguez se aferra a no pasar desapercibida. Parte de su estrategia es ser transparente ante sus fans, a quienes no les ha ocultado su deseo de operarse la nariz, incluso, hace poco realizó una encuesta para finalmente decidir si ingresa o no al quirófano a fin de corregir “ese detalle”; no obstante, perdió. Le pidieron mantener su rostro tal y como lo hemos conocido.

Aunque el resultado no la hizo muy feliz, Lizbeth Rodríguez encontró una forma para modificar su rostro aunque sea temporalmente. Recurrió a un dermatólogo quien le aconsejó inyectarse ácido hialurónico para darle un nuevo aspecto a su nariz.

“El doctor me va a poner aquí (en la parte posterior de la nariz) para que este huesito que tengo aquí, porque me agarraba a madrazos con mi hermano, no se noté”, explicó Lizbeth Rodríguez mediante video publicado en su cuenta de Instagram.

“Vamos a ver si eso me hace sentir mejor conmigo misma. Espero que no sea muy doloroso”, dijo Lizbeth Rodríguez mientras que el dermatólogo le aseguró que no sería doloroso y que el ácido hialurónico camuflaría la imperfección, es decir, le ayudaría a corregir el dorso nasal.

Lizbeth Rodríguez se dice feliz con su "nueva" nariz

Recostada sobre una cama reclinable, Lizbeth Rodríguez se dejó inyectar en la nariz por el doctor, quien antes le aplicó una anestesia tópica en el rostro. La picó una y otra vez hasta que la youtuber quedara satisfecha con los resultados , mismos que fueron inmediatos. “Basta 15 minutos para mejorar el aspecto, claro, pero hay que ver qué casos, no todos aplican a este tratamiento”, explicó el doctor Hurtado.

“Lo amo doctor, voy a llorar”, exclamó Rodríguez. “Mi hueso que me tenía deprimida, desapareció”, dijo a la par que invitó a sus fans a someterse a la rinomodelación si no están a gusto con su nariz. Cabe mencionar que el efecto no es permanente, dura de 9 a 12 meses.

Lizbeth Rodriguez estrena nariz @lizbethrodriguezoficial

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras unos aplaudieron el cambio de Lizbeth Rodríguez, otros más le aseguraron que su nariz natural es bella: “No es necesario, Dios nos hizo perfectos. Así como eres estás hermosa”, “A mí me encanta tu nariz”, “No eres necesario ese relleno”, “Ay mujer, ya estabas perfecta pero debo admitir que te quedo bien”, “Tu nariz es lo que te hace única”, fueron algunas de las reacciones.