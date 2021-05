VIDEO: Piden a Lizbeth Rodríguez comer de la basura ¿Lo hizo?

En su intento por hacer sentir a sus fans parte de su vida, Lizbeth Rodríguez organizó una nueva mecánica en la que sus seguidores decidían su día, es decir, obedeció cada una de las peticiones que le hicieron.

En el video titulado “Mis fans deciden mi día”, Lizbeth hizo algunas travesuras que sus fans apoyaron, entre ellas destacó despedir a dos de sus empleados y hacer enojar a una de sus maquillistas favoritas.

Llegada la hora de comida pidió pizza y preguntó a sus seguidores con qué bebida debía acompañarla, sin imaginar que su menú daría un cambio inesperado.

Verás, en su visita por la playa la conductora de Badabun se encontró con un cesto de basura en cuyo interior había unos indefensos pero muy anaranjados chetos que le pidieron que comiera, ¿lo hizo?

Sí, la youtuber estiró el brazo para extraer la fritura de la basura que por alguna extraña razón estaba impregnada de arena, la tomó entre sus manos y la metió a su boca.

"Tiene arena. Yo creo que por eso los tiraron, ¿No se ve?.. Mi mamá me va a odiar después de ver este video, nadie nunca me va querer dar besos. Se dan cuenta que si yo en un futuro quiero un novio… Ya me supo la arena… No me va a querer dar un beso nunca porque va a decir: ‘no manches comes de la basura’"

Lizbeth Rodríguez. Youtuber