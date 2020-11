Tras los rumores de que la actriz habría robado dos relojes, el famoso se pronunció al respecto y aclaró la situación.

A inicios del mes de noviembre, el periodista Gabriel Cuevas reveló que una fuente le reveló que Livia Brito le habría robado dos relojes Rolex a Salvador Zerboni.

Tras estas declaraciones el actor rompió el silencio y aclaró si es verdad que la famosa se había quedado con algunas de sus pertenencias el terminar la relación.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, el famoso reveló que su expareja si se había quedado con algo y detalló que no era verdad lo del robo de los relojes.

“Algo faltó, pero no te voy a decir qué… bueno, un reloj no, eso sí no… ¡ay dios mío!, ya me pusiste nervioso, lo voy a ir a buscar, no es como que tenga 20 verdad, pero si tengo por ahí un par, hay que checarlos, no sea que se lo llevó porque están grabados con mi nombre… ¡qué triste!” Salvador Zerboni

Salvador Zerboni lamentó la polémica en la que se ha visto envuelta Livia Brito y señaló que espera que pronto pueda salir adelante y dejar atrás los problemas.

“Ojalá que no sea así, porque ya le está lloviendo duro con las cosas que hizo últimamente, entonces esperemos que no siga cayendo" Salvador Zerboni

Durante ‘Venga la Alegría’ se reveló que una empresa de muebles también había denunciado a la actriz por supuestamente robarse una base de comedor que le habían prestado.

Ante esta situación Salvador Zerboni señaló que es lamentable ya que la famosa no tiene necesidad de realizar ese tipo de cosas.

"Sí en verdad lo hizo qué pena, porque le pagan muy bien, no entiendo la necesidad de hacer este tipo de situaciones” Salvador Zerboni

Sobre si Livia Brito es cleptómana, el famoso detalló que no cree que se así ya que son cosas que no se pueden ocultar.

“Pues como ser que ser cleptómana y robarte un comedor… ¿dónde te lo metes?... ¿dónde ching... te lo escondes?, eso no es cleptomanía, la cleptomanía tú no te das cuenta, por eso es una enfermedad, que no estás consciente de lo que haces, pero (de eso) cómo no vas a estar consciente” Salvador Zerboni

Antes de finalizar su entrevista, Salvador Zerboni bromeó con los robos de su expareja y detalló que él le puede regalar uno a la actriz.