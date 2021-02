Livia Brito confiesa que vivió una fuerte depresión durante la pandemia

Tras el escándalo por agredir a un paparazzi, Livia Brito reveló que el ejercicio la ayudo a salir de la depresión que vivió durante la pandemia.

Livia Brito se encuentra muy feliz por regresar a las novelas al protagonizar ‘ La desalmada ’, sin embargo la famosa reconoció que vivió una fuerte depresión durante la pandemia por el Covid-19.

Tras la polémica generada por la agresión a un paparazzi, la actriz se había alejado de los foros de televisión sin embargo ahora la famosa regresó y detalló que el ejercicio le ayudó a pasar el tiempo en confinamiento.

Livia Brito confiesa que estuvo sumida en la depresión

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, Livia Brito confesó que el 2020 fue un año muy complicado e incluso detalló que vivió una fuerte depresión.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí, por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer” Livia Brito

En el video la actriz de 34 años destacó que todos los problemas tienen solución y sin referirse a la agresión al paparazzi la famosa dejó en claro que ha podido reinventarse.

“Yo siempre digo que en la vida lo único que no tiene solución pues desafortunadamente es la muerte, fuera de eso todos los problemas tienen solución, todo sale adelante” Livia Brito

Livia Brito destacó que de las cosas malas que suceden en la vida son de las que más se aprenden y lo importante es seguir adelante.

“Todo es un fluir y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más, y seguir, siempre seguir con una sonrisa y dándole con fe en Dios o en lo que tengas fe, y seguir, nunca parar” Livia Brito